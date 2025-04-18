Некоторые плодовые мушки жертвуют сном, чтобы избежать опасных паразитов

Некоторые плодовые мушки сокращают продолжительность сна, чтобы защититься от паразитов, например клещей.

Биологи из Университета Цинциннати исследовали плюсы и минусы стратегии избегания паразитов. По словам ученых, паразит Gamasodes queenslandicus представляет собой серьезную, а порой и смертельную опасность для плодовых мушек (Drosophilidae).

Исследователи поймали диких плодовых мушек в Квинсленде и в течение 16 поколений разводили их в своей лаборатории, отбирая только тех самцов, которые смогли пережить ночной контакт с клещами и остаться невредимыми. Когда мухи спали и оставались неподвижны, они становились легкой добычей для клещей. Однако те особи, которым удавалось успешно избегать нападений клещей ночью, платили за это ценой потери сна. По словам профессора Джошуа Бенуа, ведущего автора исследования, постоянная активность и недосыпание, необходимые для выживания, тоже имеют свою цену.

После биологи из Калифорнийского университета изучили, как изменяется активность генов, отвечающих за обмен веществ, у плодовых мушек, устойчивых к клещам. Они обнаружили, что такие мухи легче переносят голод и в большей степени используют свои внутренние запасы питательных веществ по сравнению с другими особями. Эти особо настороженные мухи проявляли повышенную активность, спали меньше обычного и ночью потребляли больше кислорода.

Исследователи выявили, что у этих мух по-разному активировались более 30 генов, связанных с метаболизмом, что указывает на то, что они расходовали свою энергию немного быстрее, чем обычно.