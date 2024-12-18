Неандертальцы были адаптированы к холоду и могли передать эту способность людям

Ученые под руководством Автономного университета Мадрида реконструировали грудную клетку неандертальцев. Исследование показало, что неандертальцы были готовы к холоду еще в то время, когда жили в мягких условиях Леванта.

Исследования неандертальских останков в пещере Шанидар на севере Ирака начались еще 1950-е годы и продолжаются до сих пор. Уже обнаружены остатки 12 неандертальцев. Особый интерес представляют остатки, получившие название Шанидар-3. Они сохранились особенно хорошо. Но восстановить трехмерную структуру скелета, в том числе грудной клетки – трудная задача, решить которую удалось только сейчас с развитием новых методов исследования.

Другим эталонным скелетом неандертальца является Кебара-2, найденный в пещере Кебара на западном склоне горы Кармель (Израиль) в 1982 году. Останки Шанидара-3 и Кебара-2 датируются периодом 60-45 тысяч лет назад.

В исследовании, которое возглавили палеоантропологи Автономного университета Мадрида, была проведена реконструкция грудной клетки Шанидара-3. Ее сравнили с грудной клеткой Кебара-2 и 58 грудными клетками современных людей из разных регионов.

Работа опубликована в журнале Journal of Human Evolution.

Подробная томография останков позволила восстановить недостающие фрагменты грудной клетки и создать полную трехмерную картину. Ученые показали, что грудная клетка неандертальца заметно отличалась от грудной клетки современного человека.

У неандертальцев грудная клетка имела "колоколообразную", расширяющуюся книзу форму. Такая форма – и у Шанидара-3, и у Кебара-2. У современного человека грудная клетка имеет более овальную форму.

У неандертальцев было более коренастое туловище и более крупная дыхательная система, что, возможно, адаптировано для терморегуляции или высокобелковой диеты. Колоколообразная грудная клетка хорошо для этого подходит. Она больше, чем у современного человека. Но, как показало новое исследование, это не было следствием адаптации к холоду: и Шанидар-3 и Кебара-2 жили в мягких условиях Леванта.

Ученые пишут, что нет оснований считать, что неандертальцы предпочитали холод. Скорее, им нравился мягкий Левант, а заселение Европы произошло, вероятно, в теплый период. Но неандертальцы, заселившие холодную Европу, оказались готовы к ее условиям, в том числе благодаря своей большой грудной клетке.

Характерное увеличение грудной клетки у современных людей, живущих на Крайнем Севере, возможно, стало результатом адаптации, но возможен и другой вариант: этот важный признак появился в результате генетического обмена с неандертальцами. На этот вопрос еще предстоит ответить.