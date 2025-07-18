У зависимых от коротких видео выявлены изменения в работе мозга, влияющие на принятие решений

Новое исследование с применением нейровизуализации показало, что у людей с признаками зависимости от коротких видео, таких как TikTok и Instagram Reels, мозг по-другому реагирует на принятие решений – особенно на финансовые потери. Такие люди склонны быстрее принимать импульсивные решения и с меньшей чувствительностью воспринимать убытки. Результаты, опубликованные в журнале NeuroImage, указывают на особую мозговую активность в зонах, отвечающих за оценку вознаграждения и контроль поведения.

Ученые стремились выяснить, связано ли большое количество симптомов зависимости от коротких видео со сниженным уровнем так называемого "неприятия потерь" – психологического механизма, при котором потери воспринимаются как более значимые, чем равные по размеру выигрыши. Обычно такая реакция помогает людям избегать рискованных поступков. Чтобы изучить этот вопрос, исследователи привлекли 36 студентов в возрасте от 18 до 24 лет. Все участники заполнили стандартный опросник, предназначенный для выявления симптомов зависимости от коротких видео – таких как неконтролируемое стремление к просмотру, трудности с ограничением времени и негативные последствия чрезмерного использования.

Затем каждому участнику провели функциональную МРТ, пока они выполняли специальное игровое задание. В ходе этой задачи им предлагалось принимать или отклонять условные азартные ставки с разными уровнями потенциального выигрыша и убытка. Упражнение было спроектировано таким образом, чтобы измерить, насколько сильно участники реагируют на возможные потери по сравнению с выигрышами. Исследователи применили метод поведенческого анализа, называемый моделью дрейфовой диффузии, чтобы разложить процесс принятия решений на отдельные, измеримые этапы. Этот подход позволяет определить, с какой скоростью человек накапливает информацию для выбора, сколько доказательств ему нужно для принятия решения и сколько времени уходит на действия, не связанные с самим выбором, такие как сенсорная обработка или двигательный отклик. Модель помогает отличать тех, кто действует обдуманно, от тех, кто принимает решения поспешно и импульсивно.

Результаты показали, что у участников с более выраженными признаками зависимости от коротких видеороликов уровень неприятия потерь был снижен. Иными словами, такие люди были менее чувствительны к риску финансовых потерь и чаще шли на риск. Кроме того, они быстрее накапливали информацию для принятия решения, что говорит о склонности к импульсивному выбору. Эта связь между симптомами зависимости, сниженной реакцией на потери и ускоренным принятием решений оказалась статистически значимой и сохранялась независимо от возраста, пола или социально-экономического статуса участников.

Чтобы глубже разобраться в нейрофизиологических основах выявленных моделей поведения, исследователи проанализировали активность мозга во время принятия решений. У людей с выраженными признаками зависимости от коротких видеороликов была зафиксирована сниженная активность в предклинье – участке мозга, связанном с саморефлексией, контролем над поведением и оценкой значимости информации. В то же время у этих же участников наблюдалась усиленная активация мозжечка и постцентральной извилины – областей, отвечающих за сенсорную обработку и контроль движений, – в ситуациях, связанных с возможными потерями.

Дальнейший статистический анализ показал, что активность в предклинье мозга выступает посредником в связи между симптомами зависимости от коротких видеороликов, сниженным неприятие потерь и скоростью принятия решений. Иными словами, уменьшенная активность в этой области объясняет, почему люди с выраженными признаками зависимости менее чувствительны к потерям и принимают решения быстрее.