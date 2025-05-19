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TikTok будет предлагать подросткам медитации с инструктором, если они листают ленту после 22:00

Интернет
Дети
время публикации: 19 мая 2025 г., 13:58 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 13:58
TikTok будет предлагать подросткам медитации с инструктором, если они листают ленту после 22:00
AP Photo/Matt Slocum

TikTok начнет показывать подросткам медитации с инструктором, если они продолжают листать ленту после 22:00, пишет Sky News. Эта инициатива направлена на снижение негативного влияния соцсетей на психическое здоровье, поскольку крупные IT-компании все чаще сталкиваются с требованиями уделять больше внимания благополучию молодежи.

Если подросток продолжает использовать TikTok после 22:00, ему будет предложено медитативное упражнение для улучшения сна. Если он проигнорирует первое уведомление, позже появится второе, которое будет труднее пропустить.

Эта функция будет доступна и для взрослых пользователей, однако для зрителей младше 18 лет она будет активирована автоматически. По данным TikTok, во время тестирования 98% подростков оставили медитацию включенной.

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