Исследование показало, что у черепах есть чувства, похожие на человеческие

Ученые из Университета Линкольна, изучающие поведение и когнитивные способности животных, представили новые доказательства наличия сознания у рептилий. Эти данные могут повлиять на подходы к содержанию таких животных в неволе. Их новаторская работа показывает, что красноногие черепахи (Chelonoidis carbonaria) способны переживать продолжительные эмоциональные состояния, аналогично млекопитающим и птицам. Это открытие существенно расширяет наше понимание внутреннего мира рептилий, опровергает устоявшиеся взгляды и имеет важное значение для улучшения стандартов благополучия животных.

Ученые провели эксперимент с участием 15 красноногих черепах, используя тест на когнитивные искажения – метод, изначально разработанный для оценки эмоционального состояния у людей. Этот подход позволяет определить, склонен ли индивид воспринимать неоднозначные ситуации с оптимизмом или пессимизмом, в зависимости от своего настроения. Такой тест широко применяется в исследованиях птиц и млекопитающих для оценки того, как животные реагируют на неопределенность, и служит косвенным индикатором их эмоционального фона. В ходе работы исследователи выяснили, что черепахи, живущие в более насыщенной и стимулирующей среде, чаще воспринимали неясные сигналы положительно – что говорит о более оптимистичном, а возможно, и более благополучном эмоциональном состоянии.

Для углубления анализа ученые также наблюдали, как черепахи реагируют на потенциально стрессовые ситуации, например, при встрече с незнакомыми предметами или в новой обстановке. Оказалось, что особи, демонстрировавшие оптимизм в тесте на когнитивные искажения, проявляли меньше признаков тревоги, что подтверждает связь между эмоциональным состоянием и поведением этих рептилий.

Эти выводы дополняют все большее число научных работ, указывающих на то, что эмоциональный мир рептилий может быть гораздо богаче, чем считалось ранее. Хотя уже известно, что рептилии умеют обучаться и решать задачи, данное исследование стало самым убедительным на сегодняшний день свидетельством того, что они способны переживать длительные эмоциональные состояния – важный показатель наличия чувств и сознания.