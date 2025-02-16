Морские черепахи "танцуют", чтобы ориентироваться в магнитном поле Земли

С помощью "танцующих" черепах ученые выяснили, что некоторые животные используют магнитное поле Земли для создания личной карты своих любимых мест.

Исследователи из Университета Северной Каролины выяснили, что способность черепах создавать карты не связана с их внутренним компасом, что предполагает наличие двух разных механизмов "магниторецепции".

В рамках эксперимента ученые поместили новорожденных морских черепах в резервуар, окруженный магнитной катушкой, имитирующей магнитное поле Атлантического океана. В течение двух месяцев ученые ежедневно изменяли магнитное поле в резервуаре, имитируя условия между побережьем Северной Америки и Мексиканским заливом. Черепах кормили только в тот момент, когда они получали магнитную информацию о конкретной области. Когда они ожидали еду, они начинали махать плавниками, открывать рот и кружиться в воде.

Исследователи засняли это поведение, которое было названо "танцем черепах". Черепахи проявляли наибольший энтузиазм в аквариуме, где, как они знали, их ждал корм. По мнению ученых, это является "сильным доказательством" того, что черепахи могут запоминать магнитные сигнатуры определенных географических районов. Даже спустя четыре месяца после теста, черепахи по-прежнему знали, где им следовало танцевать. Точные механизмы восприятия магнитной информации животными неизвестны. Одна из гипотез предполагает, что они могут ощущать влияние магнитного поля через химическую реакцию между светочувствительными молекулами. Когда исследователи попытались вмешаться в процесс с помощью радиочастотных полей, черепахи продолжали танцевать на своем месте, не обращая на это внимания.

Другой эксперимент, направленный на проверку работы внутренних компасов черепах, оказался более успешным. В резервуаре, имитирующем магнитные условия архипелага Кабо-Верде, радиочастотное излучение сбивало с толку компасы черепах, заставляя их двигаться в случайных направлениях. Ученые пришли к выводу, что "разумная гипотеза" заключается в том, что чувство компаса основано на химической магниторецепции, а восприятие карты использует иной механизм. Эта гипотеза подтверждается наблюдениями, что другие мигрирующие животные, такие как птицы и земноводные, также могут обладать двойными рецепторами магнитного поля.