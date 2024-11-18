Исследование: использование сокращений сообщениях выглядит менее искренним

Исследователи обнаружили, что те, кто использовал сокращения при общении в интернете, воспринимались как менее искренние и в результате реже получали ответы.

Группа ученых из Стэнфордского Университета и Университета Торонто провела исследование, чтобы понять, как сокращения в сообщениях влияют на общение в интернете. Психологи проанализировали переписку более 5000 человек и выяснили, что использование сокращений делает сообщения менее искренними, что приводит к снижению вероятности получения ответа.

Сначала исследователи попросили участников оценить искренность сообщений с сокращениями и без них, а также вероятность того, что они на них ответят. Затем они изучили переписки на платформе Discord и сообщения пользователей приложения для знакомств Tinder.

Результаты показали, что сообщения с сокращениями чаще оставались без ответа, а если ответ и поступал, он был короче. Несмотря на то, что сокращения чаще встречались у молодых людей, их использование всё равно оказывало негативное влияние. "Хотя сокращения могут сэкономить время и усилия, наше исследование показывает, что они также могут препятствовать эффективному общению и негативно влиять на межличностное восприятие", – пишут авторы исследования.