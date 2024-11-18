Ракета Falcon 9 вывела на орбиту австралийский телекоммуникационный спутник

Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту австралийский телекоммуникационный спутник TD7, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты со спутником компании Optus был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Аппарат массой 3,5 тонны выведен на геостационарную орбиту, передает "Интерфакс".

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 16-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.