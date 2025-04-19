Вас укачивает? Воздействие звука определенной частоты может помочь

Исследователи выяснили, что технология звуковой стимуляции способна снижать симптомы укачивания и может стать простым и действенным методом лечения этого состояния.

Проводя исследования на мышах и людях, ученые из Медицинской школы Университета Нагоя в Японии выявили, что звук с частотой 100 Гц является наиболее эффективным при укачивании. Чтобы проверить эффективность метода, исследователи привлекли добровольцев и применили звуковую стимуляцию. Укачивание вызывали с помощью качелей, симулятора вождения или поездки в автомобиле. Затем для оценки результата использовали данные об осанке, показания ЭКГ и ответы участников в опроснике, предназначенном для измерения степени укачивания.

Прослушивание звука с частотой 100 Гц перед использованием симулятора вождения усиливало активность симпатической нервной системы. Ученые выяснили, что такие типичные симптомы укачивания, как головокружение и тошнота, стали менее выраженными.

Исследователи утверждают, что результаты показывают, что уникальное звуковое воздействие способствовало восстановлению активности симпатической нервной системы, которая обычно нарушается при укачивании. Полученные данные указывают на то, что метод звуковой стимуляции может стать безопасным и действенным способом облегчения симптомов укачивания, способным помочь людям. Ученые намерены продолжить работу над этой технологией, чтобы в будущем она могла использоваться в разных видах транспорта, включая авиа- и морские путешествия.