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Наука и Хайтек

Естественный свет уменьшает утреннюю усталость

Исследования
время публикации: 19 апреля 2025 г., 07:40 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 05:57
Исследование показало, что естественный свет уменьшает утреннюю усталость
AP Photo/Business Wire

Исследователи из Японии выяснили, что естественный свет в спальне уменьшает утреннюю усталость.

Команда из Университета Осаки Метрополитен изучала, улучшит ли умеренное освещение в спальне во время пробуждения бодрость после сна. Для этого был проведен эксперимент с 19 участниками в трех условиях: естественный свет за 20 минут до пробуждения (IA), свет от рассвета до пробуждения (IB) и отсутствие света перед пробуждением (CC). После каждого сеанса измерялись сонливость, бдительность и усталость с использованием электрокардиограммы, электроэнцефалограммы и опроса участников.

Результаты показали, что участники чувствовали себя менее сонливыми в условиях IA и IB по сравнению с CC. Кроме того, IA оказался одним из наиболее эффективных методов повышения бодрости, поскольку слишком яркий свет в условиях IB приводил к отрицательным последствиям.

Наука и Хайтек
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