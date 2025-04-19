Естественный свет уменьшает утреннюю усталость

Исследователи из Японии выяснили, что естественный свет в спальне уменьшает утреннюю усталость.

Команда из Университета Осаки Метрополитен изучала, улучшит ли умеренное освещение в спальне во время пробуждения бодрость после сна. Для этого был проведен эксперимент с 19 участниками в трех условиях: естественный свет за 20 минут до пробуждения (IA), свет от рассвета до пробуждения (IB) и отсутствие света перед пробуждением (CC). После каждого сеанса измерялись сонливость, бдительность и усталость с использованием электрокардиограммы, электроэнцефалограммы и опроса участников.

Результаты показали, что участники чувствовали себя менее сонливыми в условиях IA и IB по сравнению с CC. Кроме того, IA оказался одним из наиболее эффективных методов повышения бодрости, поскольку слишком яркий свет в условиях IB приводил к отрицательным последствиям.