Вредные химические вещества выделяются из матрасов, пока дети спят

Детские матрасы и постельные принадлежности могут выделять вредные химические вещества и антипирены, которые связаны с нарушениями гормонального фона и проблемами в развитии.

Согласно двум рецензируемым исследованиям, опубликованным Университетом Торонто, младенцы и маленькие дети во время сна могут вдыхать и впитывать вредные вещества – такие как фталаты (пластификаторы), антипирены и другие токсичные химикаты, содержащиеся в их матрасах.

В первом из двух исследований ученые измерили уровень химических веществ в 25 детских спальнях, где жили дети в возрасте от 6 месяцев до 4 лет. Они обнаружили тревожно высокие концентрации более 20 видов фталатов, антипиренов и УФ-фильтров в воздухе, особенно вблизи кроватей.

Во втором, сопутствующем исследовании специалисты протестировали 16 новых детских матрасов и выяснили, что именно они, скорее всего, являются основным источником этих токсичных веществ в детской спальне. Когда исследователи воспроизвели условия сна ребенка – включая тепло тела и вес – уровень выброса химикатов значительно возрастал, в некоторых случаях в несколько раз.

Матрасы были приобретены в Канаде, но большинство из них содержало материалы, произведенные в других странах, таких как США и Мексика. Учитывая тесную связанность рынков и цепочек поставок, авторы считают, что результаты могут быть актуальны и для матрасов, продаваемых по всей Северной Америке.

Фталаты и органофосфатные антипирены, рассмотренные в этом исследовании, относятся к веществам, нарушающим гормональный баланс. Они ассоциируются с различными неврологическими нарушениями, включая трудности в обучении, снижение IQ, проблемы с поведением и ухудшение памяти. Некоторые из этих химикатов также связаны с развитием астмы у детей и повышенным риском онкологических заболеваний. Кроме того, ряд используемых УФ-фильтров также обладает гормонально-разрушающим действием.