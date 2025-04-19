Археологи обнаружили историческую связь между неравенством и устойчивым развитием

Исследование показало, что на протяжении тысяч лет более продолжительное заселение территорий людьми часто сопровождалось увеличением неравенства в распределении богатства.

Профессор Дэн Лоуренс из Даремского университета в Великобритании провел исследование, в котором установил, что на протяжении 10 тысяч лет более длительное проживание людей на одной территории связано с возрастанием неравенства в распределении богатства. Его команда собрала данные о размерах жилищ по всему миру за последние 10 000 лет, исследовав информацию более чем о 47 500 домах с более чем 2990 археологических памятников. Размеры домов использовались как показатель уровня социального неравенства в разные исторические периоды. Затем эти данные сопоставили с информацией о том, как долго люди оставались в одном поселении до того, как оно было покинуто.

Результаты показали, что существует связь между двумя показателями: поселения с большим уровнем неравенства (определяемым по различиям в размерах домов), как правило, существовали дольше. Однако исследователи подчеркивают, что это не обязательно свидетельствует о причинно-следственной связи – скорее, оба явления развивались параллельно по мере роста масштаба и сложности человеческих обществ.

По мнению ученых, эти выводы могут быть полезны для разработки стратегий, направленных на повышение устойчивости сообществ в будущем.