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Наука и Хайтек

Полевые цветы могут поглощать токсичные металлы, которые передаются пчелам

Исследования
Экология
время публикации: 19 апреля 2025 г., 10:44 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 11:11
Полевые цветы могут поглощать токсичные металлы, которые передаются пчелам
AP Photo/Frank Franklin II

Исследование показало, что луговые цветы в городских районах способны впитывать из почвы токсичные металлы, которые затем могут передаваться насекомым-опылителям.

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что обычные городские растения, такие как белый клевер и вьюнок, служащие важным источником пищи для опылителей, способны накапливать в себе вредные элементы – мышьяк, кадмий, хром и свинец – из загрязненной почвы. Исследование проводилось в Кливленде, штат Огайо – постиндустриальном американском городе, где из-за оттока населения осталось свыше 33 700 заброшенных участков. В прошлом город был крупным центром металлургии, нефтепереработки и автомобилестроения – отраслей, способных оставлять в почве следы токсичных металлов.

Ученые собрали и проанализировали нектар самосевных цветущих растений, которые привлекают опылителей и широко распространены по городу. Наиболее часто в высоких концентрациях выявлялся свинец, однако разные виды растений накапливали различные металлы и в разных количествах. Наибольшее суммарное содержание металлов было зафиксировано у ярко-голубого цикория (Cichorium intybus). За ним следовали белый клевер (Trifolium repens), дикая морковь (Daucus carota) и полевой вьюнок (Convolvulus arvensis).

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