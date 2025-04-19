Полевые цветы могут поглощать токсичные металлы, которые передаются пчелам

Исследование показало, что луговые цветы в городских районах способны впитывать из почвы токсичные металлы, которые затем могут передаваться насекомым-опылителям.

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что обычные городские растения, такие как белый клевер и вьюнок, служащие важным источником пищи для опылителей, способны накапливать в себе вредные элементы – мышьяк, кадмий, хром и свинец – из загрязненной почвы. Исследование проводилось в Кливленде, штат Огайо – постиндустриальном американском городе, где из-за оттока населения осталось свыше 33 700 заброшенных участков. В прошлом город был крупным центром металлургии, нефтепереработки и автомобилестроения – отраслей, способных оставлять в почве следы токсичных металлов.

Ученые собрали и проанализировали нектар самосевных цветущих растений, которые привлекают опылителей и широко распространены по городу. Наиболее часто в высоких концентрациях выявлялся свинец, однако разные виды растений накапливали различные металлы и в разных количествах. Наибольшее суммарное содержание металлов было зафиксировано у ярко-голубого цикория (Cichorium intybus). За ним следовали белый клевер (Trifolium repens), дикая морковь (Daucus carota) и полевой вьюнок (Convolvulus arvensis).