Ученые прикрепили QR-коды к тысячам пчел, чтобы узнать, как далеко они на самом деле летают

Энтомологи и инженеры в США прикрепили миниатюрные QR-коды к спинам десятков тысяч медоносных пчел. Эта технология поможет ученым и пчеловодам изучить, как далеко пчелы летают в поисках пищи.

QR-коды, известные как фидуциарные метки, функционируют подобно бейджикам в офисах. Команда создала автоматизированную систему для визуализации с датчиком на входе в улей, который фиксирует каждый раз, когда помеченная пчела входит или выходит. Это позволяет энтомологам отслеживать время, которое каждая пчела тратит на поиск пищи. Датчик записывает уникальный идентификатор пчелы, дату, время, температуру, а также информацию о том, входит ли пчела или выходит.

В общей сложности команда прикрепила более 32 000 QR-кодов размером меньше ногтя мизинца человека к пчелам на шести пасеках. Эти коды не причиняют вреда насекомым и не мешают их движению. Исследователи обнаружили, что большинство вылетов из улья обычно длились от одной до четырех минут, возможно, для того чтобы сходить в туалет или быстро проверить погоду, в то время как некоторые более долгие вылеты не превышали 20 минут. Тем не менее, 34% помеченных пчел покидали улей более чем на два часа.

Эти более длительные отсутствия могли быть связаны с длительными поисками пищи. Например, в периоды, когда цветов было меньше, пчелы, вероятно, приходилось летать дальше, чтобы найти цветы. Однако ученые также отметили, что данные могут быть искажены поведением пчел, которые не возвращались в улей или заходили в него вверх ногами, скрывая QR-код от датчика.

Кроме того, ученые выяснили, что пчелы проводят гораздо больше времени на поисках пищи в течение своей жизни, чем было предположено ранее. Ранее энтомологи считали, что медоносные пчелы живут около 28 дней. Однако исследование показало, что пчелы занимаются поиском пищи в течение шести недель, и начинают это делать только после двух недель жизни, поэтому их продолжительность жизни значительно больше, чем предполагалось ранее.