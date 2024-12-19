Как строили дома в долине Иордана в эпоху раннего неолита

Археологи Еврейского университета исследовали строения, созданные 15-8 тысячелетий назад в долине Иордана. Ученые показали, что переход от круглых строений к прямоугольным был "эволюционным", а не "революционным".

Работа опубликована в журнале Archaeological Research in Asia.

Современные люди живут в Леванте по крайней мере 55 тысяч лет (так датируется первый череп современного человека, найденный вне Африки в пещере Манот в Западной Галилее). Но строить постоянные жилища люди начали не сразу. В долине Иордана сохранились следы строений Натуфийской культуры и раннего неолита.

В новой работе археологи сосредоточились на эволюции этих строений. Прежде предполагалось, что примерно около 10 тысяч лет произошла так называемая "прямоугольная" революция: переход от круглых строений к прямоугольным. Такой переход говорит о том, что люди научились готовить специальные материалы и измерять углы. Они стали жить ближе друг к другу – прямоугольные дома образуют более плотную застройку и их проще делить на комнаты.

То, что такой переход произошел, хорошо известно, но был ли он "революционным" или постепенным?

Археологи в новой работе проанализировали 118 строений из 23 мест в долине Иордана и Восточного Средиземноморья, датируемых от Натуфийской культуры до раннего неолита (15000-8500 лет назад). Для описания строений ученые использовали такие показатели, как направленность нормальных векторов и минимальные углы.

Исследование показало, что переход от круглого к прямоугольному строительству действительно произошел, но он был постепенным. Прямоугольные строения обнаружены уже в период ранней Натуфийской культуры (15 тысяч лет назад). Но круглые жилища продолжали строить, и они преобладали. Самое большое разнообразие ученые отметили около 10 тысяч лет назад в период нового каменного века: строили уже достаточно много, но не было никакого строительного регулирования. Причем в разных поселениях было по-разному. После этого периода прямоугольные строения начинают преобладать.

Ученые обращают внимание на то, что, вероятно, демографические условия менялись, и плотность застройки тоже менялась, круглые формы возвращались и уходили. Знания, необходимые для прямоугольного строительства, вероятно, приобретались опытным путем и утрачивались, и происходило это неоднократно. "Прямоугольной" революции не было, а была эволюция, которая заняла много тысяч лет. В результате круглых строений осталось немного, и они стали – уже в более позднее время – специализированными (храмы или крепостные башни).