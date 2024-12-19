Илон Маск: к 2030 году миллион людей будет "дополнен" интерфейсом Neuralink

Илон Маск предсказывает, что интерфейс мозг-компьютер Neuralink к 2030 году достигнет скорости более 1 мегабит в секунду и его будут использовать более миллиона пользователей.

Маск написал в соцсети X о своем видении развития интерфейса мозг-компьютер Neuralink: "Скорость передачи данных и количество пациентов будут расти гиперэкспоненциально в течение следующих 5+ лет. Я предполагаю, что к 2030 году скорость передачи данных при вводе/выводе будет > 1 Мбс, а количество дополненных людей > 1 млн", – пишет Forbes.

В 2024 году компания Neuralink вывела свою технологию из лаборатории в реальный мир. Первое устройство было имплантировано человеку. Сегодня интерфейс предназначен для людей с тяжелой формой инвалидности. Nearulink позволяет пользователю взаимодействовать с компьютерами и другими устройствами с помощью нейронных сигналов.

Благодаря имплантату первый пациент Neuralink теперь может пользоваться компьютером, играть в видеоигры и общаться с друзьями, и все это без физических движений. Второй участник тестирования, используя только нейронные сигналы, проектирует сложные 3D-объекты с помощью программного обеспечения CAD.

Комментарии Маска показывают, куда будет развиваться Neuralink. Совокупная скорость ввода-вывода более 1 миллиона бит в секунду меняет очень многое.

Такая скорость ввода это, если и не "третий глаз", то значительно больше чем "третье ухо". Но главное в другом: человек, как устройство, обладает очень низкой скоростью вывода. Для этого у человека фактически есть только речь и руки, а это совсем немного в битах. Пользователи Neuralink при заявленной Маском скорости обмена будут не просто управлять устройствами с помощью нейронных сигналов, они будут делать это с точностью и скоростью, приближенными к естественной работе мозга. Речь идет не просто о восстановлении утраченных функций, а о создании нового вида человеко-машинного симбиоза. Если такие возможности получит миллион человек, это может повлиять на развитие всего человечества.

Forbes пишет в своем комментарии: "Такие преобразования ставят глубокие вопросы. Если дополненные люди станут нормой, что будет с теми, кто не имеет доступа к этим технологиям? Как нам справиться с этическими и социальными проблемами, связанными с таким симбиозом?"

Предсказание Маска может показаться неоправданно смелым (особенно это касается сроков, возможно, они гипероптимистические), но опыт Neuralink и других компаний, разрабатывающих интерфейсы мозг-компьютер, показывает, что такая скорость ввода-вывода вполне реальна уже в недалеком будущем.