Рыбы способны различать людей по цвету

Ученые выяснили, что рыбы, живущие в естественных водоемах, могут различать людей по цвету одежды. Открытие может кардинально повлиять на наше отношение к рыбам.

Ранее считалось, что рыбы не способны отличать людей или их идентифицировать, как это делают некоторые другие животные. Тем не менее, теперь ученые из Института поведения животных Общества Макса Планка в Германии выяснили, что рыбы способны отличать двух людей, ориентируясь на цвет их костюмов для плавания.

На первом этапе исследования один из ученых в течение 12 дней обучал морских лещей (Bramidae) следовать за ним, при этом он неоднократно предлагал им еду и поощрял тех, кто плыл за ним. Затем к эксперименту присоединился второй ученый, который был одет либо в такой же костюм, как и первый, либо в костюм с яркими пятнами. В обоих случаях дайверы уплывали в разные стороны, затем возвращались в исходную точку и повторяли действия. Несмотря на то, что оба исследователя имели при себе еду, рыбы получали вознаграждение только за следование за первым тренером.

В общей сложности исследователи провели 30 испытаний для каждого типа снаряжения и использовали видеозаписи для подсчета количества рыб, следовавших за каждым дайвером. Они обнаружили, что когда дайверы были одеты в разные костюмы, оба вида рыб чаще следовали за первым исследователем, чем за тем, кто присоединился позже, и это предпочтение становилось более выраженным по мере проведения эксперимента.

Кроме того, ученые заметили, что у некоторых рыб, которых можно было индивидуально идентифицировать, улучшилась способность выбирать, следовать ли за человеком или нет, что снова указывает на то, что рыбы обучаются тому, за каким дайвером им стоит плыть. Однако, когда дайверы носили одинаковую одежду, такого эффекта не было замечено. Исследователи полагают, что, поскольку рыбы не имели предыдущего опыта взаимодействия с людьми, они, вероятно, использовали свои природные способности, опираясь на визуальные подсказки, чтобы различать дайверов.