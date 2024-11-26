Рыбы могут испытывать стресс из-за своего социального статуса. Почему это важно?

Изучая цихлид, ученые обнаружили, что самцы с низким статусом в "рыбном обществе" испытывают тревогу, которая повышает окислительный стресс в их мозге.

У самцов цихлид существует четкая социальная иерархия. Доминирующие особи отличаются большими размерами, агрессивным поведением и яркой окраской. Поскольку андрогены, которые активируются во время социального стресса, связаны с изменениями уровня окислительного стресса в организме, цихлиды, социальная жизнь которых напрямую связана с этими гормонами, являются идеальными объектами для изучения влияния социального стресса на окислительный.

Ученые из Центрального Мичиганского Университета установили 15 резервуаров, разделенных на две части, и в каждый отсек поместили шесть самок и двух самцов. Почти во всех группах, за исключением двух, рыбы быстро установили иерархию. Исследователи записывали поведение цихлид на видео. Затем ученые взяли у самцов рыб образцы крови, препарировали их мозг и измерили тела, длину и относительный размер гонад (половые железы). В каждом отделе мозга они изучили показатели окислительного стресса и антиоксидантной активности, которая помогает ему противодействовать.

Результаты показали, что у рыб с низким социальным статусом наблюдались более высокие уровни окислительного стресса и сниженная антиоксидантная способность по сравнению с доминирующими особями. Несмотря на то, что у самцов с высоким статусом уровень окислительного стресса в крови был выше, их мозг оставался защищенным. У этих рыб репродуктивная активность, связанная с доминирующим статусом, сопровождалась повышенным уровнем антиоксидантов и сниженным окислительным стрессом в мозге.

"Возможно, в будущем мы изучим последствия окислительного стресса в мозге для его приспособленности. Но важно показать, что закономерности окислительного стресса связаны с социальным стрессом, и это может дать важные сведения о механизмах, посредством которых социальные стрессоры способствуют окислительному стрессу и заболеваниям мозга", – сказал доктор Питер Дейкстра, ведущий автор исследования.