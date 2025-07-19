Ученые успешно вывели клонированного яка, родившегося с помощью кесарева сечения

Ученые сообщили, что для клонирования яка они применили метод соматического клонирования – прием, при котором ДНК из соматической клетки пересаживается в яйцеклетку с удаленным ядром. Кроме того, в ходе работы применялся полногеномный отбор – технология, позволяющая отбирать и размножать животных с нужными генетическими качествами, такими как крупные размеры и высокая продуктивность.

Проект стартовал в 2023 году под руководством исследователей из Чжэцзянского университета. В нем также участвовали местные власти уезда Дамсюн и Институт биологии плато в Сицзане. Цель проекта заключалась в улучшении пород яков – сделать их сильнее, продуктивнее и более устойчивыми к заболеваниям.

Одновременно планировалось создать современную систему разведения, подходящую для суровых условий высокогорного Тибета. Яки играют ключевую роль в жизни Тибетского нагорья. Благодаря своей способности выживать в экстремальных климатических условиях, где другие домашние животные не выживают, яки являются важнейшим источником продовольствия и ресурсов для местных жителей.