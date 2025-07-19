Ученые ответили на вопрос, осуждают ли нас собаки

Многие люди склонны полагаться на инстинкты собак при оценке других. Если собаки тянутся к вам, другие, скорее всего, сочтут вас надежным и доброжелательным. Но если собака ведет себя настороженно, некоторые могут заподозрить, что с вами что-то не так. Тем не менее, до сих пор остается неясным, насколько собаки действительно способны воспринимать и оценивать людей в социальном контексте.

Предыдущие исследования показали, что такие социально развитые и интеллектуальные животные, как шимпанзе, могут формировать мнение о людях как через личный опыт, так и наблюдая за чужими взаимодействиями. Благодаря давней связи между собаками и людьми, эти животные также стали объектом множества научных исследований, однако полученные данные оказались неоднозначными.

Ранее проведенные в Австрийском Центре изучения волков исследования показали, что собаки, живущие в стае, а также волки, не склонны формировать мнение о человеке на основе как личного, так и наблюдаемого опыта взаимодействия. Такое равнодушное отношение может объясняться тем, что у этих животных был ограниченный опыт общения с людьми. Поэтому для дальнейшего изучения понадобились собаки, обладающие большим социальным опытом. В новом исследовании ученые проанализировали поведение 40 собак, чтобы понять, влияет ли возраст и степень развития животного на его способность формировать мнение о людях. На первом этапе собакам дали возможность понаблюдать за сценой, в которой другая собака взаимодействовала с двумя людьми: один человек делился едой с собакой-демонстратором, а другой – отказывался кормить.

После этого наблюдения собакам дали возможность пообщаться с обоими людьми напрямую, а исследователи оценивали их поведение – в частности, к кому из двух человек собака подошла первой, как близко она находилась к каждому, и проявляла ли признаки возбуждения, такие как подпрыгивание.

Результаты исследования продемонстрировали, что собаки независимо от возраста не проявляли явного предпочтения в пользу щедрого человека, который угощал другую собаку, по сравнению с человеком, который отказывался это делать. Их поведение по отношению к обоим людям не отличалось от случайного ни после наблюдения за взаимодействием, ни после прямого контакта с ними.

Это исследование подчеркивает методологические трудности, связанные с точным выявлением того, как собаки понимают и оценивают людей. Поскольку для формирования репутации через наблюдение необходимо сначала иметь личный опыт взаимодействия, ученые не были удивлены отсутствием признаков формирования репутации после косвенного наблюдения. Однако они не ожидали, что не найдут доказательств такого формирования и после непосредственного общения с людьми.