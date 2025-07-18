Кот из Флориды помог ученым обнаружить новый вирус

Пеппер, домашний кот, прославившийся в прошлом году за участие в обнаружении первого в США вируса джейлонг, снова отличился. Его охотничьи способности помогли найти новый штамм ортореовируса. Джон Ледницки, вирусолог из Колледжа общественного здравоохранения и медицинских специальностей Университета Флориды и по совместительству хозяин Пеппера, передал в лабораторию очередную "добычу" кота – мертвую короткохвостую землеройку, пойманную в Эверглейдсе. Это стало частью его продолжающегося исследования путей распространения вируса оспы чернохвостых оленей.

Результаты анализов показали, что землеройка была заражена ранее неизвестным штаммом ортореовируса. Вирусы этого типа могут инфицировать различных млекопитающих, включая людей, белохвостых оленей и летучих мышей. Хотя влияние ортореовирусов на человеческий организм еще недостаточно изучено, в редких случаях их связывают с развитием энцефалита, менингита и гастроэнтерита у детей. Команда ученых из Университета Флориды представила в журнале Microbiology Resource Announcements полные кодирующие последовательности генома вируса, получившего название "Ортореовирус млекопитающих землероек Гейнсвилла, тип 3, штамм UF-1".

Открытия джейлонгвируса и ортореовируса в лаборатории Ледницки последовали за недавним исследованием, в ходе которого были выявлены еще два новых вируса у белохвостых оленей, выращиваемых на фермах. Учитывая постоянную изменчивость вирусов и современные методы анализа, применяемые учеными, появление новых вирусных находок неудивительно.