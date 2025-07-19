Лед возрастом 1,5 миллионов лет будет растоплен, чтобы раскрыть информацию о климате Земли

В морозильную камеру Британской антарктической службы в Кембридже доставлен ледяной керн, возраст которого, как предполагается, превышает 1,5 миллиона лет, пишет BBC. Ученые планируют растопить этот образец, чтобы извлечь ценную информацию о климатическом прошлом Земли. Стекловидный цилиндр, извлеченный из глубин антарктического ледяного щита, считается самым древним льдом на планете. Он содержит замороженные следы климатических процессов, накопленные за тысячелетия, и, по словам исследователей, способен кардинально изменить наши представления об истории изменения климата.

В течение семи недель ученые будут постепенно растапливать тщательно добытый лед, высвобождая из него древние частицы – пыль, вулканический пепел и микроскопические морские водоросли, известные как диатомовые, – которые были запечатаны внутри еще в момент замерзания воды. Эти включения могут пролить свет на климатические условия прошлого – в частности, на ветровые режимы, температуру и уровень моря более миллиона лет назад. Полученная жидкость будет поступать по трубкам в специализированное оборудование, размещенное в соседней лаборатории – одной из немногих в мире, способных проводить такого рода исследования.

Добыча ледяных кернов в Антарктиде стала результатом масштабного международного проекта, стоимость которого составила миллионы долларов. Лед был разрезан на метровые фрагменты, после чего его доставили сначала морским путем, а затем перевезли в холодильных установках в Кембридж. Два научных учреждения – в Германии и Швейцарии – также получили поперечные образцы ледяного керна, длиной 2,8 километра.

Как отмечают ученые, исследовательским группам удалось обнаружить свидетельства того, что свыше 800 000 лет назад на Земле мог существовать период, когда уровень углекислого газа в атмосфере был таким же высоким, а возможно, и выше, чем в наши дни. Эти данные могут помочь ученым лучше понять, как Земля может отреагировать на нарастающее воздействие парниковых газов в будущем. Команда проведет анализ химических изотопов в талой воде, чтобы получить информацию о ветровых условиях, температуре и количестве осадков, охватывающих период от 800 000 до 1,5 миллиона лет назад – а возможно, и более древние эпохи. Для этого они задействуют масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS), который позволит измерить более 20 различных элементов и микроследов металлов.

Среди изучаемых веществ – редкоземельные элементы, морские соли, соединения, характерные для морской среды, а также маркеры древних вулканических извержений. Эти исследования помогут пролить свет на таинственное климатическое событие, известное как среднеплейстоценовый переход, когда примерно 800 000-1,2 миллиона лет назад резко изменились циклы оледенения на Земле.