Глобальное потепление несет огромные потери молочному производству во всем мире

Ученые Еврейского университета Иерусалима совместно с коллегами из других стран показали, что потепление ведет к снижению производства молока. Команда провела одно из самых масштабных исследований влияния жары на молочное производство. Ученые проанализировали данные от более 130 тысяч коров в Израиле за 12-летний период.

Работа, опубликованная в журнале Science Advances, выявила последствия влажности и жары для молочной индустрии и показала ограниченность существующих методов адаптации к потеплению.

Исследование показало, что всего один день экстремальной жары может снизить производство молока от коровы на 10%. Особенно критичными оказались влажные условия – при влажных температурах выше 26°C восстановление до нормального уровня производства занимает более 10 дней.

Израиль был выбран как идеальный объект для исследования, поскольку местные фермеры используют передовые технологии молочного производства, и в стране есть различные климатические условия, характерные для основных стран-производителей молока.

Практически все фермы в стране уже используют системы охлаждения, включая вентиляторы и распыление воды, но исследования показали ограниченность существующих технологий охлаждения. При 24°C применяемые методы охлаждения компенсируют только 40% потерь. Коров нельзя ограничить помещениями с кондиционерами. Это неоправданно дорого, но проблема не только в этом. Полная изоляция коров от внешней среды создает дополнительный стресс для животных из-за ограничения свободы передвижения, а стресс снижает надои.

Экстраполируя результаты на глобальный уровень, ученые прогнозируют, что к середине века пять крупнейших стран-производителей молока столкнутся с серьезными потерями. Три из них – Индия, Пакистан и Бразилия – могут потерять 3,5-4% ежедневного производства. Даже с применением охлаждающих технологий все пять крупнейших производителей, включая США и Китай, потеряют от 1,5% до 2,7%. Это примерно 10-20 миллионов тонн молока в год, или годовое производства всей Франции.

Ученые подчеркивают необходимость поиска баланса между затратами на охлаждение и экономическими потерями от снижения надоев. Авторы рекомендуют комплексный подход, включающий не только охлаждение, но и учет других факторов стресса, таких как ограничение движения и раннее разделение коров с телятами: более спокойные животные устойчивее к тепловому стрессу.