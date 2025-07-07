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Наука и Хайтек

Израильские геологи показали, что при повышении температуры на 4.5˚C вечная мерзлота растает

Израильские ученые
Климат
время публикации: 07 июля 2025 г., 13:36 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 13:36
Израильские геологи показали, что при повышении температуры на 4.5˚C вечная мерзлота растает
Ben Jones/U.S. Geological Survey via AP

Ученые из Геологический службы Израиля с коллегами из иностранных университетов показали, что при повышении глобальной температуры на 4.5˚C, вечная мерзлота в Северном полушарии растает.

Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Международная команда геологов, которую возглавили специалисты из Геологической службы Израиля, сделала тревожное открытие. Сегодня вечная мерзлота покрывает значительную часть Сибири, Монголии и Америки. Исследователи обнаружили, что при средней глобальной температуре на 4,5°C выше, чем сегодня, все эти территории были свободны от вечной мерзлоты.

Ученые пришли к этому выводу, изучив более 60 минеральных отложений из пещер в дельте реки Лены в северо-восточной Сибири. Геологи использовали высокоточную технику уран-свинцового датирования, основанную на радиоактивном распаде урана, содержащегося в отложениях. Анализ показал, что минералы сформировались 8,7 миллиона лет назад, когда средние глобальные температуры были на 4,5°C выше современных.

Пещерные отложения - сталагмиты и сталактиты - могут формироваться только при наличии просачивающейся дождевой и талой воды. Это невозможно при замерзшей почве, как сегодня арктических регионах. Присутствие таких отложений указывает на то, что вечная мерзлота отсутствовала.

Ведущий автор работы Антон Вакс из Геологической службы Израиля говорит: "Мы видим, что в исследованном регионе тундры был теплый климат со среднегодовыми температурами выше 0°C и отсутствием вечной мерзлоты. Это указывает на то, что большая часть Сибири и аналогичные регионы в Северном полушарии были свободны от вечной мерзлоты".

Это открытие имеет важное значение для прогнозов изменения климата. Если глобальная температура повысится на 4,5°C, вечная мерзлота в Северном полушарии растает и высвободит до 130 миллиардов тонн углерода, который сейчас заморожен в почве. Это углерод из мертвого растительного материала, который накапливался в мерзлых слоях почвы на протяжении многих тысячелетий.

Освобождение такого количества углерода в атмосферу значительно усилит парниковый эффект и ускорит дальнейшее потепление климата.

Наука и Хайтек
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