Антидепрессанты и антипсихотики могут служить альтернативой опиоидам, показало исследование

Новое исследование показывает, что некоторые неопиоидные препараты могут использоваться как альтернатива сильным опиоидам для обезболивания в отделениях неотложной помощи. Хотя опиоиды остаются одними из самых эффективных обезболивающих, их чрезмерное и не всегда обоснованное применение, а также высокий риск зависимости способствовали развитию опиоидного кризиса в США, начавшегося в 1990-х годах.

Авторы исследования отмечают, что цель работы – сформировать более точные рекомендации по применению альтернативных препаратов для конкретных типов боли, расширяя инструменты врачей при лечении пациентов. В рекомендациях рассматриваются наиболее частые причины обращения в неотложную помощь: боли в животе, спине, груди, при переломах и головные боли.

Исследователи подчеркивают, что опиоиды по-прежнему важны в клинической практике, однако их использование не должно приводить к недостаточному обезболиванию пациентов. В то же время растет интерес к альтернативам из-за риска зависимости и индивидуальных различий в реакции на препараты, которые могут зависеть, в том числе, от генетики. Результаты анализа показывают, что такие препараты, как парацетамол и НПВП, способны облегчать широкий спектр болевых состояний. Другие средства действуют более избирательно: кетамин может быть эффективен при болях в груди, антидепрессанты из группы SNRI – при болях в спине, а некоторые антипсихотики – при головной и абдоминальной боли.

Психотропные препараты уже давно применяются в терапии боли, хотя изначально разрабатывались для других целей. Например, габапентин сначала использовался как противоэпилептическое средство, но впоследствии нашел широкое применение при нейропатической боли. Ученые предполагают, что эффективность таких препаратов связана с тем, что системы, отвечающие за восприятие боли, тесно переплетены с механизмами эмоциональной реакции. Нейромедиаторы, включая серотонин, дофамин и норадреналин, участвуют как в регуляции настроения, так и в формировании болевых ощущений.

Некоторые препараты снижают чувствительность нервной системы и уменьшают усиленную реакцию на боль, что особенно важно при хронических состояниях. Кроме того, улучшение сна и снижение тревожности также способствуют уменьшению общего болевого синдрома. Авторы подчеркивают, что выбор терапии должен быть индивидуальным и основываться на доказательствах и состоянии пациента. Важно учитывать предыдущий опыт лечения и возможные реакции на опиоиды.