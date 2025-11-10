Обезболивающие могут быть причиной головных болей

Лекарства, которые вы принимаете, чтобы избавиться от головной боли, иногда, способны, наоборот, продлить ее, согласно статье в журнале The Conversation

. Причин головной боли может быть множество, поэтому врачу общей практики нередко приходится тщательный собирать анамнеза, проводить осмотр, а иногда и направлять пациента к профильному специалисту.

Методы терапии зависят от типа головной боли. Так, при мигрени могут назначаться противорвотные средства или бета-блокаторы, а боли, связанные с тревожными или депрессивными расстройствами, поддаются лечению с помощью психологической поддержки. Изменение образа жизни – включая сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки – также помогает справиться со многими хроническими формами головной боли. Тем не менее, врачи нередко сталкиваются с другим видом хронической головной боли, отличающейся определенной закономерностью. Пациенты описывают повторяющиеся приступы, которые появляются или усиливаются после длительного регулярного приема обезболивающих средств.

Такое состояние может развиться у людей, страдающих мигренью, головной болью напряжения или хроническими болями другого происхождения – например, в спине или суставах. Некоторые пациенты принимают несколько видов препаратов одновременно, постепенно увеличивая дозу и частоту приема, и в итоге оказываются в замкнутом круге, из которого трудно выбраться: боль вызывает прием лекарства, а лекарство – новую боль. Наиболее вероятный диагноз в таких случаях – головная боль, вызванная чрезмерным употреблением лекарств. По оценкам, от этого состояния страдают около 1-2% населения, причем женщины подвержены ему в три-четыре раза чаще, чем мужчины.

Часто источником проблемы становятся сами обезболивающие препараты. Например, опиоиды вроде кодеина, которые применяются для облегчения умеренной боли после травм или хирургических вмешательств, нередко вызывают побочные эффекты – от запоров и сонливости до тошноты, галлюцинаций и, парадоксально, головной боли. Однако не только сильнодействующие опиоиды способны спровоцировать это состояние. Даже привычные обезболивающие, такие как парацетамол или нестероидные противовоспалительные средства (НПВП), включая ибупрофен, при частом применении могут способствовать развитию головной боли. Некоторые препараты сочетают в себе оба типа веществ – например, ко-кодамол, содержащий парацетамол и опиоидный компонент.

По сравнению с такими препаратами, как кодеин, парацетамол обладает более мягким и предсказуемым профилем побочных эффектов. При соблюдении рекомендуемой суточной дозировки – которая зависит от возраста и массы тела – он считается безопасным и эффективным средством для снятия боли. Именно поэтому парацетамол настолько распространен и доступен. Тем не менее, превышение дозы или слишком частое использование этого препарата может быть крайне опасным. В таких случаях возможны тяжелые, а порой и смертельно опасные осложнения, включая острую печеночную недостаточность.

Хотя побочные реакции при приеме парацетамола возникают сравнительно редко, исследования показывают, что регулярное его использование у некоторых людей может приводить к развитию хронических головных болей. Кроме обезболивающих, подобные проблемы могут вызывать и другие лекарственные средства. Например, частое применение триптанов – препаратов, используемых для купирования приступов мигрени, – также способно привести к возникновению головных болей, вызванных избыточным приемом медикаментов. Хотя словосочетание "чрезмерное использование" подразумевает передозировку, на практике медикаментозная головная боль часто возникает у людей, которые принимают лекарства в допустимых количествах и вовсе не каждый день.