Вулканические отложения могут сохранять детали тканей животных

Анализ 30000-летнего ископаемого грифа из Центральной Италии впервые продемонстрировал, что вулканическая порода может сохранять микроскопические детали в перьях.

Группа исследователей из Университетского колледжа Корка обнаружила новый способ сохранения мягких тканей, который может иметь место при захоронении животных в богатых пеплом вулканических отложениях.

Ископаемый стервятник был обнаружен в 1889 году рядом с Римом местным землевладельцем, который обратил внимание на его отличную сохранность. Все тело сохранилось в виде трехмерного отпечатка, включая такие мелкие детали, как веки и перья крыльев. Новое исследование показывает, что сохранность перьев также включает микроскопические пигментные структуры. Используя электронные микроскопы и химические тесты для анализа крошечных образцов ископаемых перьев, команда выяснила, что перья сохранились в минеральном цеолите – методе сохранения ископаемых, который ранее не был зарегистрирован.

Ученые объясняют, что цеолиты – это минералы, содержащие кремний и алюминий, которые обычно встречаются в вулканических и гидротермальных условиях. Они могут образовываться как первичные минералы с кристаллической структурой или вторично, в процессе изменения вулканического стекла и золы, что придает породам вид "грязевых камней". Взаимодействие воды с золой привело к образованию нанокристаллов цеолитов, которые, в свою очередь, зафиксировали структуру перьев, включая мельчайшие клеточные детали.

Группа исследователей уверена, что открытие нового метода сохранения мягких тканей, который может быть характерен для вулканических пород, предполагает, что такие отложения могут содержать уникальные окаменелости и требуют дальнейшего исследования.