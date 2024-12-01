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Наука и Хайтек

Анализ окаменевших фекалий показал, как динозавры стали править Землей

Исследования
Палеонтология
время публикации: 01 декабря 2024 г., 10:21 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 10:22
Анализ окаменевших фекалий показал, как динозавры стали править Землей
AP Photo/Mel Evans

Окаменевшие фекалии, рвота и пища из желудков динозавров позволили международной команде палеонтологов построить теорию, объясняющую, как динозавры стали доминировать на Земле.

Работа опубликована в журнале Nature.

Сегодня ученые гораздо больше знают о том, как динозавры жили в последний период, перед тем как они исчезли 66 миллионов лет назад. Но "мы очень мало знаем об их появлении", – говорит соавтор работы Мартин Кварнстром из Уппсальского университета.

Как показывают окаменелости, динозавры появились по меньшей мере 230 миллионов лет назад. Но доминировать они стали только в начале Юрского периода, примерно 30 миллионов лет спустя. Что стало причиной этого восхождения, и почему оно заняло так много времени, до сих пор является предметом горячих споров.

Для нового исследования палеонтологи собрали более 500 "бромалитов" – окаменевших фекалий, рвотных масс и непереваренной пищи. Все бромалиты были собраны в Польше. "Если как следует изучить бромалиты, можно понять кто кого и что ел" , – пояснил Кварнстром.

Исследователи использовали новые технологии, такие как синхротронная микротомография, чтобы построить 3D-изображение образцов. Ученые показали, что в экскрементах содержатся останки насекомых, растений, рыб и более крупных животных.

Восхождение динозавров показали сами бромалиты: средняя длина и ширина которых увеличилась в три раза за 30 миллионов лет, значит животные, которые выделяли эти массы, тоже в среднем увеличились втрое.

Некоторые из бромалитов принадлежали раннему предку динозавров – силезавру. Он был небольшой и весил не более 15 килограммов. В это время доминирующими животными были травоядные рептилии дицинодонты, весившие несколько тонн. Но у силезавра было большое преимущество перед его соперниками – он был всеяден. "По его помету мы видим, что он ел насекомых, рыбу и растения" – говорит Кварнстром. Это означало, что силезавру было проще приспособиться к внезапным изменениям в окружающей среде.

В период обильных дождей, названный Карнийским плювиальным эпизодом, появилось многих новых растений. Крупные травоядные рептилии с трудом приспосабливались к новому рациону. Но силезавр и первые длинношеие динозавры (предки диплодока), "могли пировать", – говорит Кварнстром.

По мере того как мелкие динозавры увеличивались в размерах за счет нового корма, увеличивались и более крупные хищники, которые питались ими. К тому времени, когда наступил Юрский период, победа была одержана: на Земле доминировали гигантские растительноядные динозавры и свирепые хищники.

В то время когда динозавры захватывали мир, территория сегодняшней Польши была частью северной Пангеи. Теперь ученые собираются исследовать бромалиты в регионах, относящихся к югу Пангеи, где были найдены самые древние динозавры.

Наука и Хайтек
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