x
23 сентября 2024
|
последняя новость: 16:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 сентября 2024
|
23 сентября 2024
|
последняя новость: 16:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Наскальные рисунки из Южной Африки изображают животное, жившее до динозавров

время публикации: 23 сентября 2024 г., 15:14 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 15:14
Наскальные рисунки из Южной Африки изображают животное, жившее до динозавров
Wikipedia.org. Иллюстрация: Dmitry Bogdanov

Палеонтолог Жюльен Бенуа пришел к выводу, что на наскальном рисунке "Рогатая змея", найденном в Южной Африке, изображено ископаемое животное дицинодонт, жившее 260 миллионов лет назад еще до рождения динозавров.

Работа опубликована в журнале PLOS.

Изображение клыкастого животного было сделано не позднее 1835 года коренным народом Южной Африки в долине реки Кару. На наскальном рисунке изображено длинное животное с клыками. Рисунок получил название "Рогатая змея". Только в 1845 году в бассейне Кару были найдены и описаны ископаемые останки дицинодонта – четвероногого, клыкастого предка современных млекопитающих. Окаменелости дицинодонта встречаются в долине Кару в изобилии

Жюльен Бенуа из Университета Витватерсранда в Южной Африке считает, что на рисунке изображена не воображаемая "рогатая змея" или какое-то другое современное художникам животное, например, тюлень, а именно дицинодонт. Он обитал в этих местах в те далекие времена, когда еще не распался суперконтинент Гондвана и до появления динозавров оставалось еще 30-40 миллионов лет. Художники могли "воскресить" дицинодонта своим воображением, наблюдая его останки, и народ включил животное в свой пантеон почитаемых животных. .

Бенуа говорит: "Местные жители обнаружили окаменелости, интерпретировали их, изобразили и включили в свою систему верований".

Бенуа приводит и палеонтологические совпадения между рисунком и ископаемыми останками дицинодонта. На рисунке бивни животного опущены вниз. Но ни одно животное в Африке не имеет таких бивней. Например, у слонов бивни направлены вверх. "Кожа животного на изображении испещрена точками, – отмечает Бенуа. – Это соответствует бородавчатой мумифицированной коже, сохранившейся на некоторых окаменелостях дицинодонтов".

Утверждения Бенуа почти наверняка вызовут бурные споры о самой возможности интерпретации древними культурами окаменелостей как настоящих животных. Но Бенуа считает, что даже если изображение "Рогатая змея" было в основном придумано художником, оно могло опираться на наблюдения реальных ископаемых останков.. Ученый говорит: "Духовная и палеонтологическая интерпретации этой картины не являются взаимоисключающими".

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 21 сентября 2024

В гибели шерстистых мамонтов виновата аллергия на пыльцу
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 27 августа 2024

Следы одних и тех же динозавров нашли в Африке и Америке: они не переплывали океан