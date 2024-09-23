Наскальные рисунки из Южной Африки изображают животное, жившее до динозавров

Палеонтолог Жюльен Бенуа пришел к выводу, что на наскальном рисунке "Рогатая змея", найденном в Южной Африке, изображено ископаемое животное дицинодонт, жившее 260 миллионов лет назад еще до рождения динозавров.

Работа опубликована в журнале PLOS.

Изображение клыкастого животного было сделано не позднее 1835 года коренным народом Южной Африки в долине реки Кару. На наскальном рисунке изображено длинное животное с клыками. Рисунок получил название "Рогатая змея". Только в 1845 году в бассейне Кару были найдены и описаны ископаемые останки дицинодонта – четвероногого, клыкастого предка современных млекопитающих. Окаменелости дицинодонта встречаются в долине Кару в изобилии

Жюльен Бенуа из Университета Витватерсранда в Южной Африке считает, что на рисунке изображена не воображаемая "рогатая змея" или какое-то другое современное художникам животное, например, тюлень, а именно дицинодонт. Он обитал в этих местах в те далекие времена, когда еще не распался суперконтинент Гондвана и до появления динозавров оставалось еще 30-40 миллионов лет. Художники могли "воскресить" дицинодонта своим воображением, наблюдая его останки, и народ включил животное в свой пантеон почитаемых животных. .

Бенуа говорит: "Местные жители обнаружили окаменелости, интерпретировали их, изобразили и включили в свою систему верований".

Бенуа приводит и палеонтологические совпадения между рисунком и ископаемыми останками дицинодонта. На рисунке бивни животного опущены вниз. Но ни одно животное в Африке не имеет таких бивней. Например, у слонов бивни направлены вверх. "Кожа животного на изображении испещрена точками, – отмечает Бенуа. – Это соответствует бородавчатой мумифицированной коже, сохранившейся на некоторых окаменелостях дицинодонтов".

Утверждения Бенуа почти наверняка вызовут бурные споры о самой возможности интерпретации древними культурами окаменелостей как настоящих животных. Но Бенуа считает, что даже если изображение "Рогатая змея" было в основном придумано художником, оно могло опираться на наблюдения реальных ископаемых останков.. Ученый говорит: "Духовная и палеонтологическая интерпретации этой картины не являются взаимоисключающими".