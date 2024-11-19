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Наука и Хайтек

Ограничение свободы может повлиять на то, как мы воспринимаем запахи и как относимся к еде

Психология
Исследования
время публикации: 19 ноября 2024 г., 10:36 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 10:36
Ограничение свободы может повлиять на то, как мы воспринимаем запахи и как относимся к еде
AP Photo/David Goldman

Изолированная среда влияет на то, как люди воспринимают запахи и реагируют на определенные ароматы еды.

Исследователи из Королевского технического Университета в Мельбурне сравнили эмоциональные реакции 44 участников и их восприятие различных пищевых ароматов в двух разных условиях. В первом случае люди находились в положении, напоминающем позу астронавтов в условиях микрогравитации, сидя в откидывающихся креслах. Во втором случае их поместили в смоделированное пространство Международной космической станции с использованием очков виртуальной реальности. Для теста участникам были предложены следующие ароматы: ваниль, миндаль, лимон, лимонный мирт, эвкалипт, перечная мята, уксус и лимонная трава.

Изначальной целью исследования было попытаться объяснить, почему астронавты отмечают изменения во вкусе пищи в космосе и испытывают трудности с потреблением привычного объема питательных веществ во время долгих миссий. Однако эксперимент имеет более широкое значение для дальнейших исследований по улучшению рациона питания изолированных людей, включая жителей домов престарелых.

Результаты показали, что виртуальная реальность создает реалистичное ощущение нахождения в ограниченном пространстве, усиливая восприятие предложенных пищевых ароматов. Исключением стал аромат лимонной травы, который оказался менее интенсивным по сравнению с условиями, имитирующими микрогравитацию. Также участники отмечали, что запах миндаля и уксуса становился более интенсивным, когда они были счастливы или испытывали положительные эмоции.

Наука и Хайтек
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