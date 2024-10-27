Люди, не чувствующие запахи, дышат реже и не так глубоко

Исследователи из Института Вейцмана показали, что люди, лишенные обоняния, дышат иначе, чем те, кто нормально воспринимает запахи. Отсутствие обоняния может привести к дефициту кислорода, а это опасно.

Обоняние вроде бы не играет особо важной роли в жизни человека, в отличие например, от обоняния у собак, для которых восприятие запахов является важнейшим информационным каналом. Но во время пандемии COVID-19, когда многие люди потеряли обоняние, оказалось, что это вносит серьезный дискомфорт в жизнь человека. Первое, что сразу было отмечено, это потеря вкуса еды и, как следствие, снижение аппетита. Но, по-видимому, это далеко не единственное, что происходит, при потере обоняния.

Соавтор работы, опубликованной в журнале Nature Communications, доктор Ноам Собель из Института Вейцмана говорит: "Существует представление, что это чувство совершенно неважно, но если его потерять, то произойдет много плохого".

Ученые изучали 21 человека с врожденной аносмией – то есть неспособных чувствовать запахи от рождения, и 31 человека, нормально воспринимающего запахи.

Каждый участник провел 24 часа обычной жизни, но при этом носил устройство, которое вставлялось в ноздри и измеряло поток воздуха. Полученные данные показали, что участники с нормальным обонянием чаще вдыхали воздух, чем те, кто страдал аносмией. Эксперимент показал, что принюхивание не происходит у людей с работающим обонянием, когда они находятся в среде без запахов.

Исследователи обнаружили, что в бодрствующем состоянии участники с аносмией делали больше пауз при дыхании, а пиковый поток при выдохе у них был снижен. Дыхание во время сна в обеих группах было примерно одинаковым. Исследователи загрузили данные в алгоритм машинного обучения и смогли по профилю дыхания предсказать наличие или отсутствие аносмии с точностью 83%.

Доктор Собель говорит: "Если вы вовремя не вдохнете, вы умрете. Так что идея о том, что паттерны дыхания действительно имеют важное значение, не такая уж и надуманная".

Теперь ученые планируют исследовать профили дыхания у людей, которые потеряли обоняние во время болезни.