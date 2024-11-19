Исследование: больше зеленых насаждений может сократить смертность в бедных районах

Согласно исследованию, увеличение площади зеленых насаждений всего на 1% в неблагополучных районах может привести к снижению числа предотвратимых смертей примерно до 40%.

Британские исследователи хотели изучить неравномерность распределения зеленых насаждений в городских и сельских районах, а также увидеть связь между их доступностью и числом предотвратимых смертей в городах Великобритании. В анализе были использованы данные местных органов власти, национальной статистики, индекс множественной депривации и данные о землепользовании. С помощью данных исследователи рассчитали следующие показатели: долю зеленых насаждений в городских и сельских районах, численность и плотность населения, уровни депривации, а также смертность от предотвратимых причин, которые можно было бы избежать благодаря мерам общественного здравоохранения и профилактике.

Средний процент зеленых насаждений был самым высоким в Уэльсе, за которым следуют Северная Ирландия, потом Англия и Шотландия. При этом только в Уэльсе зеленые насаждения были равномерно распределены по районам с разным уровнем депривации. В Северной Ирландии, Англии и Шотландии количество зеленых насаждений оказало значительное влияние на число предотвратимых смертей в наиболее депривированных городских районах.

В Англии каждое увеличение площади зеленых насаждений на 1% в определенном районе приводило к снижению ежегодного числа предотвратимых смертей на 37%. В Шотландии и Северной Ирландии каждое увеличение площади насаждений на 1% в определенной зоне было связано с уменьшением числа предотвратимых смертей на 41% за 5 лет.

Результаты исследования показывают, что наименьшее количество зеленых зон сосредоточено в наиболее депривированных районах. Это дает основание исследователям предположить, что вложения в озеленение могут стать ключевой стратегией общественного здравоохранения.