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Наука и Хайтек

Ученые National Geographic обнаружили "крупнейший в мире" коралл размером с 5 теннисных кортов

Исследования
Экология
время публикации: 19 ноября 2024 г., 12:10 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 12:19
Ученые National Geographic обнаружили "крупнейший в мире" коралл размером с 5 теннисных кортов
AP Photo/Aaron Favila

Гигантский коралл был обнаружен учеными из National Geographic во время экспедиции на Соломоновых островах.

Во время экспедиции на Соломоновы острова дайверы из National Geographic нашли крупнейшую в мире коралловую колонию, о которой известно на сегодняшний день. Её размеры превышают длину самого большого синего кита: 34 метра в длину и 32 метра в ширину. Для сравнения, кораллы могли бы занять пять теннисных кортов. По оценкам специалистов, этот коралл формировался на протяжении 300-500 лет.

Исследователи National Geographic надеются, что обнаруженный коралл сможет еще раз показать разнообразие подводной жизни и поможет стимулировать защиту морской среды в будущем.

Наука и Хайтек
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