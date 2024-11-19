Ученые National Geographic обнаружили "крупнейший в мире" коралл размером с 5 теннисных кортов

Гигантский коралл был обнаружен учеными из National Geographic во время экспедиции на Соломоновых островах.

Во время экспедиции на Соломоновы острова дайверы из National Geographic нашли крупнейшую в мире коралловую колонию, о которой известно на сегодняшний день. Её размеры превышают длину самого большого синего кита: 34 метра в длину и 32 метра в ширину. Для сравнения, кораллы могли бы занять пять теннисных кортов. По оценкам специалистов, этот коралл формировался на протяжении 300-500 лет.

Исследователи National Geographic надеются, что обнаруженный коралл сможет еще раз показать разнообразие подводной жизни и поможет стимулировать защиту морской среды в будущем.