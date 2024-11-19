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Наука и Хайтек

Китай рассказал, как планируется доставка грунта с Марса: это будет пинг-понг на орбите

Космос
Китай
время публикации: 19 ноября 2024 г., 16:21 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 16:21
Китай рассказал, как планируется доставка грунта с Марса: это будет пинг-понг на орбите
NASA/ESA/Hubble Heritage Team - STScI/AURA, J. Bell - ASU, M. Wolff - Space Science Institute via AP

При передаче контейнера с образцами от подъемного модуля на возвращаемый корабль решено отказаться от стыковки. Контейнер будет выброшен одним аппаратом и пойман другим. Старт миссии намечен на 2028 год.

Устройство для захвата контейнера с образцами марсианских пород на орбите Марса разработал Институт аэрокосмической системной инженерии в Шанхае.

Сегодня основные этапы миссии выглядят следующим образом. Сначала образцы будут собраны на поверхности Марса. Затем их выведет на орбиту небольшая ракета, которая выбросит контейнер. Устройство для захвата поймает контейнер и поместит его в отсек возвращаемого корабля.

Китайские ученые описали метод захвата: при обнаружении летящего контейнера четыре сектора устройства будут работать как четыре гибких "лепестка", которые должны соединиться, образуя пространство захвата.

Как только контейнер полностью войдет в это пространство, оно закроется. Затем конвейерные ленты стабилизируют и направят контейнер в отсек для хранения.

При испытаниях прототипа, устройство полностью закрылось за 1,5 секунды. Конвейерные ленты успешно направили контейнер в отсек для хранения, а лазерные датчики подтвердили, что он надежно и точно размещен.

Когда корабль вернется к Земле, контейнер с образцами отсоединится от космического корабля и будет сброшен в заранее определенное место, сообщает сайт SCMP со ссылкой на журнал China Space Science and Technology.

Китай объявил в сентябре, что миссия по возвращению образцов с Марса Tianwen-3 готовится к запуску в 2028 году. Ее цель – доставить на Землю около 600 граммов марсианского грунта к 2031 году из марсианской Равнины Утопии. Возможно, место посадки на Марс еще будет изменено.

Наука и Хайтек
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