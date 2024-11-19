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Наука и Хайтек

Триазенолис – новый химический процесс, разработанный в Технионе

Исследования
Израильские ученые
Химия
время публикации: 19 ноября 2024 г., 11:30 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 11:30
Триазенолис – новый химический процесс, разработанный в Технионе
Hadas Parush/Flash90

Исследователи Техниона разработали новый химический процесс производства сырья для создания полимеров, фармацевтических препаратов и сельскохозяйственных соединений.

Команда израильских ученых химического факультета имени Шулиха в Технионе разработала новый процесс, который эффективен в производстве сырья в сельском хозяйстве и фармацевтической промышленности, и провела вычислительный анализ для объяснения его механизмов и ключевых стадий.

Новая технология под названием триазенолиз позволяет превращать алкены, органические соединения, включая нефть, в многофункциональные амины – органические соединения, являющиеся производными аммиака. Эти вещества находят применение в различных областях науки и промышленности. Процесс, разработанный учеными Техниона, является аналогом озонолиза – известной технологии, используемой для создания углерод-кислородных связей.

Исследованием руководили аспиранты Александр Коронатов и Дипак Ранолия, а также научный сотрудник-постдокторант Павел Сахаров под руководством профессора Марка Гандельмана.

Наука и Хайтек
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