Израильские ученые: если гидру поместить в особые условия, у нее вырастут две головы

Ученые Хайфского Техниона показали, что гидру – небольшое беспозвоночное животное – можно поставить в такие условия, в которых в результате регенерации у нее вырастут две головы.

Гидры – небольшие беспозвоночные хищные животные, живущие в воде. Они трубчатые, радиально-симметричные, с головой, липкой ножкой и щупальцами. Их длина около 10 мм.

Гидры были описаны еще в XVIII веке и сразу привлекли к себе внимание биологов, главным образом из-за уникальной способности к регенерации. Гидру даже называли "бессмертной", поскольку она может восстановить практически любой свой орган. Из-за этого качества животное и назвали "гидрой".

В греческом мифе о Геракле, герой сражается с непобедимым чудовищем – Лернейской гидрой. Когда герой отрубал голову чудовищу, у гидры вырастали новые головы. Способность реальной гидры к регенерации, достаточно хорошо изучена, но того, что она при некоторых условиях может вырастить себе вторую голову, прямо как мифологическое чудовище, никто не ожидал. Ученые из Хайфского Техниона показали, что это именно так.

Работа опубликована в журнале PRX Life.

Ученые заключили гидру в узкий цилиндрический канал. Он ограничивал морфологию животного – форму и структуру организма. В этот канал ввели направляющие из мягкого геля, чтобы переориентировать традиционную симметрию животного. Когда симметрия была нарушена, регенерация гидры пошла по новому морфологическому плану. Гидра начала меняться, и в результате у нее развились две головы, а в некоторых экспериментах и две ножки.

Конечно, ученые на планировали провести какую-то параллель с лернейской гидрой и появление второй головы для них самих стало неожиданностью. Но исследования характера регенерации и изменения морфологического плана тела важны для более глубокого понимания того, как регенерация работает в живом организме. Тело человека тоже регенерирует, но очень ограниченно, в этом нам до гидры далеко и, изучая ее, можно узнать много полезного.