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Наука и Хайтек

Птенцы колибри притворяются ядовитыми гусеницами, чтобы их не съели

Исследования
Животные
время публикации: 01 апреля 2025 г., 11:40 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 11:40
Самка якобинского колибри (Florisuga mellivora)
Kathy & sam/Wikipedia

Исследования показали, что колибри может отпугивать хищников, имитируя ядовитую гусеницу.

Команда ученых из Университета Антиокии в Колумбии https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecy.70060" target="_blank">обнаружила самку якобинского колибри (Florisuga mellivora), когда она высиживала яйцо в своем гнезде, расположенном недалеко от лесной тропы. Маленькое, тщательно скрытое гнездо было сделано из растительных материалов, что позволяло ему гармонично сливаться с окружающей природой.

В течение следующего месяца исследователи наблюдали за гнездом, став свидетелями того, как птенец вылупился из яйца. В отличие от большинства колибри, которые появляются на свет голыми, птенец якобинского колибри был покрыт длинными коричневыми перьями, которые почти точно соответствовали материалу гнезда. Именно в этот момент ученые заметили необычное дергающееся поведение птенца. Такое поведение ранее не было зафиксировано у других видов колибри.

На второй день после вылупления птенца команда заметила, как хищная оса подлетела к гнезду, когда матери не было рядом. Когда оса зависла над гнездом, птенец начал резко двигать телом, сильно качая головой из стороны в сторону. Через несколько секунд оса улетела.

Птенец якобинского колибри напомнил ученым о том, что серая аулия (Laniocera hypopyrra) – певчая птица, обитающая в тропических лесах Амазонии – может напоминать ядовитых оранжевых гусениц региона, поскольку у нее ярко-оранжевая шерсть, и она машет головой из стороны в сторону, когда чувствует угрозу. Как выяснилось, в этом районе Панамы многие гусеницы имеют коричневые волоски, которые могут причинить хищникам болезненные укусы или даже убить их. Некоторые из этих гусениц тоже трясут головами, когда ощущают опасность, как и птенцы.

Ученые называют такую стратегию выживания, при которой животное имитирует опасный или ядовитый вид, бейтсовской мимикрией. Например, некоторые безвредные молочные змеи приобрели узор из красных, желтых и черных полос, схожий с рисунком ядовитых коралловых змей, чтобы отпугивать хищников.

Наука и Хайтек
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