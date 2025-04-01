x
01 апреля 2025
|
последняя новость: 12:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 апреля 2025
|
01 апреля 2025
|
последняя новость: 12:11
01 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Три с половиной года и 3800 лет: маленькая девочка нашла древнего скарабея

Археология
время публикации: 01 апреля 2025 г., 10:51 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 10:51
Три с половиной года и 3800 лет: маленькая девочка нашла древнего скарабея
Управление древностей Израиля/אמיל אלג'ם
Три с половиной года и 3800 лет: маленькая девочка нашла древнего скарабея
Управление древностей Израиля/אמיל אלג'ם
Три с половиной года и 3800 лет: маленькая девочка нашла древнего скарабея
Управление древностей Израиля/אמיל אלג'ם
Все фото
Все фото

В начале марта 2025 года в ходе семейной прогулки по городищу Тель-Азека рядом с Бейт-Шемешем Зив Ницан, которой всего три с половиной года, обнаружила на земле фигурку скарабея – древнеегипетский амулет, которому около 3800 лет.

"Мы шли по тропинке, и тут Зив наклонилась и подняла именно этот камешек. Она почистила его от песка, и мы увидели, что он особенный. Я позвала родителей, они посмотрели и сказали, что это археологическая находка", – рассказала Омер, старшая сестра девочки.

Находка была передана Управлению древностей. Археолог округа Иудея Семен Гендлер поблагодарил семью за проявленную гражданскую ответственность. Находка будет представлена на посвященной Песаху выставке, которая пройдет в национальном археологическом центре в Иерусалиме, вместе с другими артефактами из Египта и Ханаана.

Печати в виде скарабея получают распространение во многих странах. Однако происхождение символа египетское: священный жук, перекатывающий свой шарик с востока на запад, отождествлялся с солнцем, совершающим такое же перемещение по небесному своду.

Тель-Азека – один из самых важных археологических объектов к юго-западу от Иерусалима. Здесь обнаружены следы присутствия множества сменявших друг друга культур. Так, экспедиция Тель-Авивского университета нашла здесь руины города эпохи Иудейского царства, в том числе крепостные стены. У Азеки произошел и легендарный бой Давида с Голиафом.

"Находки свидетельствуют, что в период средней и поздней бронзы здесь располагался один из важнейших городов Иудейской долины. Скарабей пополняет коллекцию найденных здесь египетских и ханаанских артефактов. Они свидетельствуют о тесной связи этих стран", – говорит руководитель раскопок профессор Одед Лифшиц.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 28 ноября 2024

Девочка, собиравшая гальку в Од а-Шароне, нашла древнеегипетский амулет-скарабей со скорпионами
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 07 февраля 2024

Сердоликовый скарабей с грифоном эпохи Первого Храма: находка у подножия древнего кургана
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 30 ноября 2022

"Я думал, кто-то выбросил игрушку". В центре Израиля найдена древняя печать с изображением фараона