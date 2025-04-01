Три с половиной года и 3800 лет: маленькая девочка нашла древнего скарабея

В начале марта 2025 года в ходе семейной прогулки по городищу Тель-Азека рядом с Бейт-Шемешем Зив Ницан, которой всего три с половиной года, обнаружила на земле фигурку скарабея – древнеегипетский амулет, которому около 3800 лет.

"Мы шли по тропинке, и тут Зив наклонилась и подняла именно этот камешек. Она почистила его от песка, и мы увидели, что он особенный. Я позвала родителей, они посмотрели и сказали, что это археологическая находка", – рассказала Омер, старшая сестра девочки.

Находка была передана Управлению древностей. Археолог округа Иудея Семен Гендлер поблагодарил семью за проявленную гражданскую ответственность. Находка будет представлена на посвященной Песаху выставке, которая пройдет в национальном археологическом центре в Иерусалиме, вместе с другими артефактами из Египта и Ханаана.

Печати в виде скарабея получают распространение во многих странах. Однако происхождение символа египетское: священный жук, перекатывающий свой шарик с востока на запад, отождествлялся с солнцем, совершающим такое же перемещение по небесному своду.

Тель-Азека – один из самых важных археологических объектов к юго-западу от Иерусалима. Здесь обнаружены следы присутствия множества сменявших друг друга культур. Так, экспедиция Тель-Авивского университета нашла здесь руины города эпохи Иудейского царства, в том числе крепостные стены. У Азеки произошел и легендарный бой Давида с Голиафом.

"Находки свидетельствуют, что в период средней и поздней бронзы здесь располагался один из важнейших городов Иудейской долины. Скарабей пополняет коллекцию найденных здесь египетских и ханаанских артефактов. Они свидетельствуют о тесной связи этих стран", – говорит руководитель раскопок профессор Одед Лифшиц.