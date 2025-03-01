Чайные листья могут удалять из воды потенциально вредные металлы

Новое исследование показало, что чай может служить своего рода фильтром, уменьшая количество потенциально опасных тяжелых металлов в питьевой воде.

По данным исследования, опубликованного в журнале ACS Food Science & Technology, при заваривании листья чая могут "удалить" до 15 процентов свинца из стакана горячей воды. Группа ученых из США протестировала различные сорта чая – зеленый, черный, улун, белый, ромашковый и ройбуш – при стандартных условиях заваривания, используя воду с содержанием свинца и других металлов, таких как хром, медь, цинк и кадмий. После заваривания при температуре 85 градусов Цельсия исследователи измерили, сколько металлов было поглощено на разных этапах времени.

Исследование показало, что ионы тяжелых металлов притягиваются к поверхности чайных листьев и остаются там, пока использованный чайный пакетик или заварка не будут удалены. Также ученые заметили, что перемалывание листьев усиливает этот эффект, увеличивая площадь поверхности, которая может поглощать металл.

Результаты показали, что чем дольше заварка находится в чашке, тем больше вредных веществ она сможет поглотить. То есть любой чай, который заваривается дольше или имеет большую площадь поверхности, будет более эффективно удалять тяжелые металлы. Исследователи также подчеркнули, что использование чайного пакетика оказало влияние на этот процесс. Пакетики из целлюлозы, сделанные из древесной массы, оказались наиболее эффективными в улавливании ионов металлов.

Фильтрующие свойства чая можно добавить к числу его других преимуществ, таких как поддержка здоровья сердечно-сосудистой системы и защита от нейродегенеративных заболеваний.