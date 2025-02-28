Люди унаследовали свои гибкие суставы от древнейших челюстноротых рыб

По данным исследования, эффективная структура наших суставов, обеспечивающая гибкость и прочность скелетов, появилась у наших самых древних предков – челюстноротых рыб.

Синовиальные суставы – свободно подвижные суставы, в которых сочленяющиеся поверхности не имеют прямого контакта друг с другом, – важная особенность большинства позвоночных, обеспечивающая большую подвижность и стабильность по сравнению с другими типами суставов. Они позволяют костям или хрящам скользить друг относительно друга благодаря смазанной полости между ними. Ученые Чикагского университета предположили, что люди унаследовали синовиальные суставы именно от челюстноротых рыб.

Исследователи изучили анатомию и развитие суставов у представителей двух ранних ветвящихся групп позвоночных: одного вида бесчелюстных рыб – морских миног, а также двух видов хрящевых рыб – бамбуковых акул (Chiloscyllium plagiosum) и малых скатов (Leucoraja erinacea). Анализ показал наличие полостных суставов у хрящевых рыб, но отсутствие их у миног. Кроме того, у хрящевых рыб были обнаружены определенные белки и процессы развития, которые также характерны для синовиальных суставов других позвоночных. Вдобавок, ученые применили КТ-сканирование, чтобы идентифицировать похожий полостной сустав у ископаемой рыбы ботриолепис (Bothriolepis), которая имеет самый древний известный синовиальный сустав.

Результаты исследования указывают на то, что синовиальные суставы являются характерными для всех челюстноротых рыб и, вероятно, отсутствуют у бесчелюстных. Ученые убеждены, что их работа дает важную информацию о происхождении скелетной структуры позвоночных, включая людей. Авторы предполагают, что в будущем можно будет провести анализ морфологии суставов у других ископаемых групп рыб и сравнить суставы челюстноротых и бесчелюстных позвоночных, чтобы глубже понять раннюю эволюцию суставов.