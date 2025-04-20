Nature: астрономы скептически отнеслись к сообщениям об экзопланете с признаками жизни

Сообщение о планете K2-18 b вызвало поток публикаций в СМИ. Многие издания написали, что "найдена внеземная жизнь". Журнал Nature попросил специалистов прокомментировать это сообщение.

Группа астрономов из Кембриджского университета, Великобритания попала в заголовки мировых новостей, после сообщения, что они обнаружили "самые убедительные следы биологической активности за пределами Солнечной системы". Ученые говорят, что в атмосфере планеты K2-18 b есть одна или несколько молекул, которые могли быть созданы живыми организмами. K2-18 b относится к классу мини-Нептунов и находится примерно в 120 световых годах от Земли.

Используя космический телескоп Джеймс Уэбб, астрономы обнаружили молекулы диметилсульфида (DMS) в атмосфере планеты K2-18 b. Ученые обнаружили молекулу, анализируя свет звезды, проходящий сквозь атмосферу планеты. Возможно, в атмосфере присутствует и молекула диметилдисульфида (DMDS). Это сообщение вызвало сильный резонанс, потому что эти химические вещества на Земле обычно вырабатывают живые организмы, например, морской фитопланктон.

В 2023 году эта же группа делала подобное сообщение. В новой работе ученые провели поиск на других длинах волн и обнаружили более сильный и чистый сигнал о присутствии молекул.

Nature пишет, что, если DMS и DMDS действительно присутствуют в атмосфере планеты, и если они образованы биологической активностью, это – сильный результат. Но пока остается слишком много вопросов.

Непонятно, например, есть ли на K2-18 b вода, которая необходима для жизни. Моделирование показывает, что мини-Нептуны, как правило, безводны. Нет и уверенности, что молекулы DMS или DMDS действительно обнаружены. Необходимы новые независимые замеры. Стивен Шмидт, астроном из Университета Джонса Хопкинса недавно повторно проанализировали заявление 2023 года команды Кембриджа и не нашел никаких доказательств наличия DMS. Шмидт говорит, что и новые наблюдения "могут быть статистическими флуктуациями". Исследователи Кембриджа говорят, что теперь существует всего 0,3% вероятность того, что сигнал вызван случайностью, но независимых подтверждений этим словам пока нет.

Даже если сигнал реален, это не доказывает наличия жизни на К2-18 b. Лабораторные эксперименты показали, что DMS может быть получен без участия живых организмов. "Мы очень мало знаем о химии этих атмосфер", – говорит Элеанор Браун, химик из Университета Колорадо в Боулдере, которая выполнила синтез DMS. Было также сообщение, что молекулы DMS найдены на комете, где определенно нет жизни.

Астрономы, планетологи, химики, у которых брал комментарии Nature, сходятся на том, что получен интересный, хотя и неподтвержденный результат, и говорить, что найдена внеземная жизнь еще рано.