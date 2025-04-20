40 тысяч лет назад Homo sapiens защищались от ультрафиолетового излучения

Команда исследователей из Michigan Engineering и UM Department of Anthropology обнаружила, что около 41 тысяч лет назад, когда магнитные полюса начали смещаться – естественный процесс, происходивший около 180 раз в истории Земли, – Северный полюс временно оказался над Европой. Магнитное поле тогда еще не полностью поменялось, но значительно ослабло, что вызвало полярные сияния по всей планете и усилило проникновение вредного ультрафиолетового излучения. Примерно в тот же период Homo sapiens, вероятно, начали чаще применять охру – минерал с защитными свойствами от солнца – и носить одежду, сшитую по размеру. Эти адаптации могли помочь им освоить Европу и Азию в эпоху, когда популяция неандертальцев стремительно уменьшалась.

В рамках исследования ученые объединили все области, где магнитное поле было ослаблено или разорвано, что позволило космическому излучению и другим высокоэнергетическим частицам от Солнца достигать поверхности Земли. Тогда они выяснили, что многие из этих областей удивительно точно совпадают с ранними следами человеческой активности около 41 000 лет назад – включая более частое использование пещер и активное применение охры, своего рода доисторического солнцезащитного средства.

По словам ученых, одежда могла сыграть важную роль. Археологические находки, связанные с анатомически современными людьми, свидетельствуют о наличии технологий для создания плотно прилегающей одежды. На стоянках, связанных с анатомически современными людьми, археологи находили не только скребки для обработки шкур, но и иглы с шильями – инструменты, указывающие на наличие швейных навыков. Одежда, сшитая по фигуре, давала два ключевых преимущества: она лучше сохраняла тепло и позволяла людям отходить дальше от жилищ в поисках пищи. Кроме того, такая одежда могла служить дополнительной, пусть и непреднамеренной, защитой от солнечного излучения.

Солнечное излучение может вызывать серьезные проблемы, включая заболевания глаз и дефицит фолиевой кислоты, что связано с врожденными патологиями и повышенной младенческой смертностью. Поэтому, как отмечают исследователи, защита от солнца давала значительное преимущество тем, кто ею обладал.