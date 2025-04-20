Археологи обнаружили в Израиле древнейшую мастерскую для производства пурпура

Группа археологов из университетов Израиля и США обнаружила в древнем рыбацком поселении Тель-Шикмона (ныне территория Хайфы) мастерскую с полным циклом производства пурпура.

Результаты работы опубликованы в журнале PLOS ONE.

Пурпурно-окрашенные ткани, в первую очередь шерстяные, пользовались большим спросом на Древнем Ближнем Востоке и в Средиземноморье. Их носили правители и богатые люди. Принято считать, что в древности пурпурный краситель, извлекаемый из определенных видов морских моллюсков, производился в больших количествах и во многих местах по всему Средиземноморью. Но, несмотря на многочисленные археологические раскопки, точно указать места производства пурпура удается крайне редко.

В новой работе археологи сообщают, что таким местом является древнее поселение Тель-Шикмона на побережье Кармель в Израиле. По утверждениям археологов, это единственное место на Ближнем Востоке и во всем Средиземноморья, где раскопана полная последовательность мастерских по производству пурпурного красителя.

Ученые приводят явные доказательства крупномасштабного, постоянного производства пурпура в течение половины тысячелетия железного века (около 1100-600 гг. до н. э.).

В ходе работы ученые обнаружили большие чаны, окрашенные пурпуром, и 176 других артефактов, подробно характеризующих весь производственный процесс от переработки сырья до получения продукта. Сырьем служила слизь, извлеченная из морских улиток. Она зеленого цвета и становится пурпурной при контакте с воздухом. Получение такого красителя, который сможет закрепиться на ткани, требовало проведения нескольких этапов химической обработки. Исследователи отмечают, что чаны были достаточно большими, чтобы вместить 350 литров. Это позволяет предположить, что здесь было крупное предприятие.

Производство пурпура в небольших объемах началось в Тель-Шикмоне в XI веке до н.э., примерно в тоже время, когда возникло Израильское царство, Когда Израильское царство начало расти и укрепляться производство значительно увеличилось.