Пиранья-вегетарианец, летающий динозавр и другие неизвестные виды, получившие названия в 2024 году

Ученые Музея естественной истории (NHM) и их международные коллеги представили список ранее неизвестных видов, получивших названия в этом году.

В числе недавно открытых видов, получивших свое название, – амазонская пиранья-вегетарианец (Colossoma macropomum) и летающий динозавр (Ceoptera evansae), найденный на острове Скай, змея из индийских Гималаев, которой дали имя в честь актера и защитника природы Леонардо Ди Каприо (Anguiculus dicaprioi), а также пиранья, названная в честь антагониста из "Властелина колец" Саурона (Myloplus sauron) из-за её оранжево-черных пятен, напоминающих "глаз".

В этом году также был назван Comptonatus chasei – самый полно сохранившийся динозавр, найденный в Великобритании за последние сто лет. Его останки были впервые обнаружены в 2013 году на острове Уайт местным охотником за окаменелостями.

Представляя список новых видов на 2024 год, ученые Музея естественной истории подчеркнули важность их наименования и описания для понимания экосистем и воздействия человеческой деятельности на них. Исследователи отметили, что эта работа является важным этапом в изучении того, как природа адаптируется к изменениям климата и какие угрозы существуют для биоразнообразия, что поможет более точно информировать политику, охрану природы и научные исследования.

Ученые NHM утверждают, что главная цель поисков и наименований новых видов – это собрать основные данные о том, какими были экосистемы в прошлом и как они изменялись со временем. Понимая ключевые факторы, оказавшие влияние на экосистемы, можно использовать знания для анализа происходящих процессов в настоящее время.