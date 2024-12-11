Неизвестный хищник обнаружен в Атакамской впадине на глубине почти 8 км

Международная команда ученых описала неизвестный вид ракообразного хищника. Он найден на экстремальной глубине 7902 метра, где нет света и огромное давление.

Хадальная зона мирового океана расположена на глубине более 6000 метров. Жизнь там кажется невозможной из-за экстремального давления и полного отсутствия света. Но там живут десятки уникальных организмов.

Исследование, опубликованное в журнале Systematics and Biodiversity, рассказывает о одном из таких видов, получившем название Dulcibella camanchaca.

Это животное является первым крупным активным хищным амфиподом (ракообразным), живущим на такой огромной глубине. Вид был обнаружен учеными из Океанографического института Вудс-Хоула (WHOI) и Института океанографии (IMO) при Университете Консепсьона (Чили).

"Dulcibella camanchaca – быстро плавающий хищник, которого мы назвали "темным" – "camanchaca" – на языке народа, населяющего Анды, чтобы обозначить глубокий, темный океан, откуда он родом. "Dulcibella" – это дань уважения Дульсинее Тобосской, безответной любви главного героя романа Сервантеса "Дон Кихот", пояснила соавтор исследования доктор Джоанна Уэстон.

"Темная Дульсинея" имеет длину почти 4 сантиметра. Животное использует особые придатки для захвата более мелких видов ракообразных на крайне бедной питательными ресурсами глубине Атакамской впадины. Впадина протянулась вдоль юго-восточной части Тихого океана и достигает глубины более 8000 метров у побережья северной части Чили. Впадина отделена от других хадальных зон мирового океана и практически все виды, которые здесь обитают, больше нигде не встречаются.

Dulcibella camanchaca была обнаружена во время экспедиции судна Abate Molina в 2023 году. Четыре особи были собраны на глубине 7902 метра. На дно опустился аппарат, на котором расположены ловушки с приманками. Он не привязан к судну, может двигаться по дну и выдерживает колоссальное давление. После подъема на палубу корабля ракообразные были заморожены. Их генетический и морфологический анализ провели ученые Университета Консепсьона.

По мере развития технологий ученые надеются обнаружить новые виды, обитающие в хадальных зонах мирового океана. Каждая такая находка дает новое представление об эволюции на экстремальных глубинах.