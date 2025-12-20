Биоразлагаемые тарелки могут передавать глютен некоторым продуктам питания

Часть одноразовой экологичной посуды изготавливают из пшеничной соломы или отрубей – сырья, в котором потенциально присутствует глютен. Исследователи изучили несколько коммерчески доступных биоразлагаемых изделий и опубликовали предварительные результаты в журнале ACS Journal of Agricultural and Food Chemistry. В ходе работы было выявлено, что одна из тарелок содержала глютен и могла передавать аллерген пище и напиткам в количествах, превышающих допустимые нормы для безглютеновой диеты. Ученые подчеркивают, что такая посуда не подлежит обязательной аллергенной маркировке, из-за чего она может представлять риск для здоровья людей с целиакией или чувствительностью к глютену.

Биоразлагаемая посуда обычно производится из натуральных компонентов, включая бамбуковые волокна, сахара из водорослей, а также белки молока, яиц, сои или пшеницы. При этом вопрос переноса аллергенов с одноразовых тарелок, стаканов и соломинок в пищу и напитки до сих пор изучен недостаточно. Даже небольшое количество глютена может вызвать у чувствительных людей иммунный ответ, проблемы с пищеварением и другие неблагоприятные последствия. Поэтому команда исследователей решила оценить наличие глютена в биоразлагаемых изделиях и проверить, передается ли этот белок в твердую и жидкую пищу в условиях, приближенных к реальным. На первом этапе ученые протестировали восемь предметов посуды, включая тарелки, чашки и соломинки, которые позиционировались как биоразлагаемые и были изготовлены из побочных продуктов переработки пшеницы или других материалов, потенциально содержащих глютен. Глютен был обнаружен только в одном изделии – тарелке на основе пшеницы.

Далее в 30-минутных экспериментах безглютеновые продукты размещали на различных предметах посуды при комнатной температуре, после чего измеряли уровень глютена и сравнивали его с нормативными порогами, установленными в ЕС и США. Выяснилось, что передача глютена происходила исключительно с той самой тарелки, содержащей пшеницу, и затрагивала омлет, рис, молоко и растительные сливки. При этом в твердой пище уровень загрязнения был заметно ниже, чем в жидкой: в рисе содержание глютена оставалось в пределах допустимых значений для безглютеновой диеты, в омлете соответствовало категории продуктов с низким содержанием глютена, тогда как в молоке и особенно в растительных сливках концентрация значительно превышала безопасные пороги.

В ряде случаев подогрев пищи в микроволновой печи на такой тарелке приводил к меньшему загрязнению по сравнению с образцами комнатной температуры. Исследователи предполагают, что нагрев может денатурировать белок и тем самым снижать его способность переходить в пищу.

Авторы работы настоятельно призывают ввести обязательную маркировку материалов, контактирующих с продуктами питания, на наличие глютена. Они также отмечают необходимость дальнейших исследований, чтобы выяснить, может ли биоразлагаемая посуда способствовать перекрестному загрязнению другими аллергенами, такими как белки молока, сои или орехов.