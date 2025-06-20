Доверие к людям и обществу может быть ключом к долгой и счастливой жизни

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Psychological Bulletin, люди с более высоким уровнем доверия, как правило, сообщают о более высоком уровне благополучия – показателе психического здоровья и удовлетворенности жизнью. А это, в свою очередь, связано с лучшим здоровьем и большей продолжительностью жизни.

В новом исследовании команда из Утрехтского университета в Нидерландах проанализировала три вида доверия: доверие между знакомыми людьми, доверие к институтам вроде правительства и банков, а также общее социальное доверие – вера в то, что большинство людей честны, надежны и доброжелательны. Исследование показало, что более доверчивые люди, вне зависимости от типа доверия, чаще сообщали о более высоком уровне благополучия. При этом эта связь была особенно выражена у детей и подростков по сравнению со взрослыми до среднего возраста.

Согласно метаанализу, охватившему данные более 2,5 миллионов человек по всему миру, доверие и чувство благополучия со временем взаимно усиливаются. Хотя пока не ясно, напрямую ли благополучие влияет на физическое здоровье, оно связано с большей продолжительностью жизни, улучшением психического состояния и снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Однако не все получают одинаковую пользу от укрепления доверия. Так, другое исследование, проведенное в прошлом году в 38 европейских странах, показало, что представители расовых и этнических меньшинств в среднем демонстрируют более низкий уровень доверия, что может отрицательно сказываться на их ощущении счастья и удовлетворенности жизнью. Тем не менее, в этом же отчете подчеркивается, что повышение уровня доверия среди представителей меньшинств способствует росту их благополучия. Это позволило исследователям сделать вывод, что развитие доверия может помочь "сократить разрыв в уровне благополучия" между людьми с разным социальным и этническим фоном.