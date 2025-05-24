Мы доверяем людям, которые выросли в менее обеспеченной среде. Новое исследование

Когда люди принимают решение, кому можно доверять, они чаще склонны выбирать тех, кто вырос в менее обеспеченной семье, нежели тех, кто учился в частных школах или отдыхал за границей. К такому выводу пришли ученые в Университете Британской Колумбии

Команда ученых провела серию экспериментов, в которых приняли участие 1900 человек, чтобы выяснить, влияет ли социальное происхождение человека – будь то в прошлом или настоящем – на уровень доверия со стороны незнакомцев. В одном из экспериментов участники играли в игру на доверие с вымышленными персонажами, которых они считали реальными людьми. Сначала каждый участник заполнял анкету, после чего получал профили других "участников", придуманных исследователями. Некоторые из этих фейковых профилей описывали людей, выросших в условиях ограниченного достатка – например, учащихся в обычной государственной школе или работающих неполный день. Другие профили представляли более обеспеченных людей – тех, кто учился в частных школах или проводил каникулы за границей.

В самой игре участникам выдавали по 10 лотерейных билетов, с помощью которых можно было выиграть одну из двух подарочных карт на 100 долларов. Им предлагалось передать любое количество билетов одному из "участников" из их группы, то есть потенциальному доверенному лицу. Условие было таким: переданные билеты утраивались, а затем "доверенное лицо" могло вернуть обратно любую часть утроенного количества билетов.

В рамках исследования доверие рассматривалось с двух точек зрения. С одной стороны, как поведенческий акт – то есть готовность полагаться на другого человека. Количество лотерейных билетов, которые участники передавали предполагаемому партнеру, отражало степень их фактического доверия к нему. С другой стороны, исследователи изучали доверие как ожидание – то есть насколько участники верили, что другой человек действительно окажется надежным. Для этого им задавали вопрос: "Если бы вы передали этому человеку все 10 билетов, у него оказалось бы 30. Как вы думаете, сколько из них он бы вам вернул?"

В похожих экспериментах исследователи изменяли вымышленные профили так, чтобы они отражали текущий социально-экономический статус предполагаемых партнеров, и просили участников оценить их моральные качества. Выяснилось, что участники чаще демонстрировали поведенческое доверие к людям с низким уровнем дохода – независимо от того, в прошлом это было или в настоящем. Однако ожидания, что человек действительно заслуживает доверия, возникали только в случае, если он вырос в семье с низким доходом.