Медоносные пчелы своим танцем передают не только информацию, но степень ее надежности

Ученые из Еврейского университета Иерусалима и Института Вейцмана показали, что медоносные пчелы умеют оценивать достоверность передаваемой информации, учитывая обратную связь.

Пчелиный танец – это вовсе не полет, как его часто и ошибочно представляют. Обмен информацией происходит внутри улья в полной темноте, где пчелы воспринимают сигнал, прикасаясь друг к другу усиками. Медоносные пчелы используют свой "виляющий" танец, чтобы с помощью вибрации сообщить сородичам координаты источников пищи. Но точность этих указаний может сильно различаться.

Чтобы понять, как колония справляется с возможной ошибкой, ученые провели эксперимент, в котором искусственно манипулировали успехом пчел-последователей, которые полетели, ориентируясь на информацию пчел-разведчиц. В ситуации "правды" полетевшие по наводке особи находили сладкий сироп, в ситуации "лжи" – обнаруживали пустую кормушку, в сценарии "без проверки" исследователи ловили пчел-последователей, не давая им возможности вернуться в улей и передать информацию пчелам-разведчицам, исполняющим свой танец. Работа опубликована в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology.

Если источник пищи перемещали, поведение танцовщиц менялось. Пчелы, чья информация подтвердилась, начали танцевать значительно активнее. "Лживые" танцовщицы сохраняли усилия на прежнем уровне. Они не прекратили танец, поскольку система учитывает шум и погрешность связи: одиночная неудача последователей может означать, что они просто заблудились и не нашли источник. А вот танцовщицы, чьи сигналы остались "без проверки", снизили интенсивность сигналов. Отсутствие возвратившихся пчел, может означать, например, наличие хищника, и для колонии это серьезная опасность. Исследование доказывает, что насекомые не просто повторяют заученные движения, а гибко корректируют коммуникацию, учитывая надежность данных.

Такой внутренний механизм контроля информации помогает отсеивать неопределенные сигналы и позволяет улью действовать как единое целое. Соавтор работы, профессор Шарони Шафир подчеркивает: "Колония медоносных пчел – это сверхорганизм, обладающий способностью принимать решения и коллективной мудростью. Система устроена так, чтобы поощрять честных танцовщиц и заглушать сигналы в условиях неопределенности".