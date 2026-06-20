Деревья могут накапливать меньше углерода, способствующего глобальному потеплению, чем ожидалось

Согласно докладу, если человечество стремится удержать потепление в пределах 1,5°C, удаление углерода из атмосферы с помощью новых технологий должно расти еще быстрее, чем разворачивались солнечные панели. Исследователи отмечают, что развитие технологий удаления CO₂ должно идти "крайне амбициозными темпами", чтобы закрыть разрыв между обязательствами государств и требованиями Парижского соглашения, при этом ближайшие пять лет станут решающими для их будущей роли.

Сегодня технологии прямого улавливания CO₂ и другие методы, такие как производство биоугля, составляют лишь около 0,1% от всех 2,2 млрд тонн углекислого газа, ежегодно удаляемых из атмосферы – основная часть приходится на природные решения вроде лесовосстановления, ограниченных ресурсами земли. Хотя сектор удаления углерода растет примерно на 40% в год, стартовый масштаб остается настолько малым, что для реального эффекта ему необходимы темпы роста, сравнимые с быстрым распространением солнечной энергетики и электромобилей. При этом реализована лишь пятая часть запланированных мощностей.

Ученые подчеркивают, что страны обещали значительные объемы удаления CO₂ к середине века, однако этих целей недостаточно для климатических сценариев, особенно в долгосрочной перспективе, из-за чего разрыв между планами и необходимым уровнем продолжает увеличиваться. Удаление углерода рассматривается как вспомогательный инструмент: он может компенсировать трудноустранимые выбросы и помочь вернуть температуру к целевым значениям после возможного временного превышения. Однако многие технологии пока не обеспечивают долговременного хранения CO₂.